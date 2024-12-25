При крушении самолета в Казахстане погибли 7 россиян, выжили 9
️ Девять граждан России выжили, семь погибли при крушении самолета Azerbaijan Airlines близ Актау. Об этом сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, передает Zakon.kz.
«Из Российской Федерации — 16 пассажиров, семь погибли, девять выжили», — сказал он.
Из пяти членов экипажа выжили трое, ранее сообщалось, что погибли все.
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