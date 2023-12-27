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Песков словами «прошу помиловать» отказался обсуждать вечеринку Ивлеевой

Песков словами «прошу помиловать» отказался обсуждать «голую вечеринку» Ивлеевой
Вечеринка прошла в московском клубе «Мутабор» и вызвала большой резонанс. После нее артисты начали записывать видео с извинениями. «Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает», — сказал Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Представитель российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать скандал вокруг вечеринки Almost Naked («Почти голышом»), организованной блогером Настей Ивлеевой. Его слова передает корреспондент РБК.

«Что касается вот этой вечеринки, то прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает», — сказал Песков.

Вечеринка прошла 20 декабря в московском клубе «Мутабор». На ней присутствовали в том числе Ксения Собчак, Алена Водонаева, Филипп Киркоров, Дима Билан, Джиган с супругой Оксаной Самойловой. Фото и видео с нее вызвали большой резонанс. Суд постановил, что вечеринка была направлена «на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», что выразилось в распространении сведений, «направленных на формирование привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений». Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.


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Один из участников вечеринки, рэпер Vacio (Николай Васильев), пришедший в образе солиста Red Hot Chili Peppers Энтони Киддиса с носком Balenciaga на пенисе, был оштрафован на 200 тыс. руб. и арестован на 15 суток. Суд счел его виновным в мелком хулиганстве и «пропаганде ЛГБТ». Васильев извинился и пояснил, что хотел «удивить» своим образом и никак не поддерживает ЛГБТ. «Приношу извинения за то, что оскорбил чувства других людей в такое столь тяжелое время для нашей страны», — сказал рэпер. Накануне Мосгорсуд оставил в силе арест Vacio.

Певица Лолита Милявская в разговоре с РБК рассказала, что ее «вырезают из телевизионного эфира» после участия в мероприятии. «Ничего не могу с этим сделать, только принять как данность. Я расстроилась, и давление поднялось. Попробую держаться», — сказала она. До этого певица сообщила, что ее концерты требуют отменить.

Народный артист России, певец Филипп Киркоров назвал свое присутствие на вечеринке Ивлеевой «оплошностью». По его словам, он получил приглашение, но не знал о характере вечеринки. Киркоров сказал, что зашел «на пять минут», а затем ушел. «В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь», — заявил певец. Он подчеркнул, что никогда не пытался «усидеть на двух стульях», не уезжал из России и является патриотом страны, а также отметил, что «меньше всего» хотел бы, чтобы «подобное событие, оплошность» с его стороны «стали причиной ограничения [его] творчества в России».

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Певец Дима Билан также назвал свой «заезд» на вечеринку «краткосрочным и джентльменским». «О дресс-коде я знал, но понимание этого дресс-кода у каждого свое <...>. Знать заранее, что позволит себе надеть тот или иной, я просто не мог. Я могу отвечать только за себя», — указал певец. По его словам, он был одет в водолазку, плащ, брюки и ботинки. Приглашение он получил на арт-выставку и даже «подумать не мог, что там может происходить», пояснил Билан.

Ивлеева извинилась за свою вечеринку. По ее словам, мероприятие было частью презентации невышедших фотосъемок, сделанных для журнала Playboy, который в 2022 году ушел из России. «Я за это приношу извинения перед всеми — перед обществом и перед своими гостями, которые невольно стали участниками всего происходящего в СМИ. Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее», — сказала она. Блогер пообещала передать деньги, вырученные от продажи билетов, на благотворительность.

Ивлееву убрали из рекламы юбилейной акции МТС. По словам источника РБК, оператор рассматривает ее исключение из всех своих рекламных продуктов. Телеграм-канал Baza сообщил, что сотрудничество с ней прекратил и Тинькофф Банк. Против блогера подали коллективный иск на 1 млрд руб., в котором заявители пожаловались на «нравственные страдания». Один из истцов — продюсер Александр Иншаков.

На своем втором видео, посвященном последствиям «голой вечеринки», Ивлеева извинилась перед артистами, которые «попали под общую гребенку», и сказала, что если аудитория не даст ей второй шанс, то «прилюдную казнь никто не отменял». «Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс. У вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. В принципе, что, наверное, сейчас и происходит. Но я не буду уворачиваться и готова к любым исходам», — сказала она.

Как сообщили РБК два источника, знакомых с ситуацией, телеканалы рассматривают возможность убрать из «голубых огоньков» участников «голой вечеринки». По словам одного из собеседников, скорее всего, артисты, записавшие видео с извинениями, останутся на фоновых кадрах в передачах, но их выступления на сцене действительно под вопросом.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Виктория Полякова Виктория Полякова, Елена Чернышова
Анастасия Ивлеева Дмитрий Песков
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