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Блогера Лерчек обвинили в уклонении от уплаты налогов на 311 млн руб.

Блогера Лерчек обвинили в уклонении от налогов на 311 млн руб., ее мужа — в пособничестве
Обыски у Валерии и Артема Чекалиных в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов прошли утром 7 марта. Mash писал, что у них обнаружили 8 кг золота и 10 российских паспортов. Прокуратура предъявила супругам обвинения
Артем&nbsp;Чекалин и его супрга&nbsp;Валерия&nbsp;(Лерчик)
Артем Чекалин и его супрга Валерия (Лерчик) (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Прокуратура обвинила блогера-миллионника Валерию Чекалину (Лерчек/Lerchek) в уклонении от уплаты налогов на 311 млн руб., а ее мужа — Артема Чекалина, — в пособничестве. Об этом прокуратура Москвы сообщила в телеграм-канале.

«Валерии Чекалиной предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 198 УК России (уклонение физического лица от уплаты налогов путем непредоставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере), а Артему Чекалину — по ч. 5 ст. 33, ч.2 ст. 198 УК России (пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Чекалина и ее супруг уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость за период с I квартала 2020 года по IV квартал 2021-го, а также на доходы физических лиц за 2020-2021 год на сумму более 311 млн руб.

Валерия Чекалина, известная под ником Лерчек, имеет около 10 млн подписчиков в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России), а с марта 2022 года, после блокировки Instagram в России, еще и ведет свой телеграм-канал «Lerchek теперь тут». В 2020 году заняла седьмое место в рейтинге Forbes как одна из самых высокооплачиваемых блогеров социальных сетей России.

Помимо рекламы, Чекалина вместе с супругом продает марафоны по похудению. Например, один из них обещает невероятный результат всего за месяц — минус 10 сантиметров в талии. В 2021 году блогер начала продажу нижнего белья под брендом LEANI.

Следственное управление по Москве сообщило о деле по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица) против Чекалиной и ее мужа утром 7 марта. По местам их проживания прошли «неотложные обыски».

По данным СК, Чекалина оформила ИП и использует упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн руб. в год. Однако в период с июля 2020 года по июль 2022 года она получила доход от организации фитнес-марафонов «в существенно большем размере», указало следствие, но не стала переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ, и привлекла в качестве пособников супруга и других родственников.

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Как писал Mash, во время обысков у Чекалиных нашли золотые слитки общим весов 8 кг, чья стоимость по курсу ЦБ составляет около 36 млн руб. Также в доме блогеров обнаружили паспорт США и около 10 паспортов России, отмечает телеграм-канал. Позже «РИА Новости» и «112» сообщили, что с супругов взяли подписку о невыезде. 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
блогеры уклонение от уплаты налогов прокуратура УК
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