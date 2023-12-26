Мосгорсуд оставил в силе арест рэперу Vacio за «голую вечеринку» Ивлеевой

Vacio (Николай Васильев) (Фото: moscowcourts / Telegram)

Московский городской суд оставил в силе арест рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который участвовал в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«26 декабря 2023 года Московский городской суд оставил в силе постановление Лефортовского районного суда города Москвы от 22.12.2023 в отношении Васильева Николая Михайловича, обвиняемого в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство)», — говорится в сообщении.

Ранее, 22 декабря, Лефортовский суд оштрафовал его на 200 тыс. руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и арестовал на 15 суток.

Вечеринка Almost Naked («Почти голый») прошла в ночь с 20 на 21 декабря в московском клубе «Мутабор». На ней были в том числе Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита и другие.

Рэпер Vacio скопировал образ солиста Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса, надев на пенис носок Balenciaga. Позднее он извинился и пояснил, что хотел «удивить» своим образом и никак не поддерживает ЛГБТ. Извинения или объяснения по поводу этой вечеринки также принесли Ивлеева, Киркоров, Лолита и Билан.