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Мосгорсуд оставил в силе арест рэперу Vacio за «голую вечеринку» Ивлеевой

Мосгорсуд отказался отменять арест рэперу Vacio за участие в «голой вечеринке»
Vacio (Николай Васильев)
Vacio (Николай Васильев) (Фото: moscowcourts / Telegram)

Московский городской суд оставил в силе арест рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который участвовал в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«26 декабря 2023 года Московский городской суд оставил в силе постановление Лефортовского районного суда города Москвы от 22.12.2023 в отношении Васильева Николая Михайловича, обвиняемого в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство)», — говорится в сообщении.

Ранее, 22 декабря, Лефортовский суд оштрафовал его на 200 тыс. руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и арестовал на 15 суток.

Рэпер Vacio извинился за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой
Общество

Вечеринка Almost Naked («Почти голый») прошла в ночь с 20 на 21 декабря в московском клубе «Мутабор». На ней были в том числе Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита и другие.

Рэпер Vacio скопировал образ солиста Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса, надев на пенис носок Balenciaga. Позднее он извинился и пояснил, что хотел «удивить» своим образом и никак не поддерживает ЛГБТ. Извинения или объяснения по поводу этой вечеринки также принесли Ивлеева, Киркоров, Лолита и Билан.

Теги
Персоны
вечеринка рэпер арест Анастасия Ивлеева Мосгорсуд
Дима Билан фото

Дима Билан

певец, автор песен, актер
24 декабря 1981 года
Филипп Киркоров фото

Филипп Киркоров

певец, актер, шоумен
30 апреля 1967 года
Лолита Милявская фото

Лолита Милявская

певица, актриса, телеведущая
14 ноября 1963 года
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