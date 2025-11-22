 Перейти к основному контенту
Как защититься от мошенников⁠,
0

Росреестр предложил не возвращать квартиры до денег при отмене сделки

Сюжет
Как защититься от мошенников

Запись о праве собственности на недвижимость подлежит аннулированию только после полного возврата покупателю уплаченных средств, если суд признал договор купли-продажи недействительным с требованием восстановить первоначальное положение. Такое разъяснение в интервью «Комсомольской правде» дал заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

«Деньги тяжело найти. А квартира — вот она. Право собственности — это запись в реестре. Пристав просто приходит в Росреестр и говорит: гаси запись. Справедливым было бы решение, что запись о праве гасится, только когда деньги передаются обратно», — отметил он.

Суд в Якутии отказал в возврате квартиры, проданной из-за мошенников
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

По мнению Бутовецкого, такой подход соответствует принципу Гражданского кодекса о встречном исполнении обязательств.

С этим согласна судья Верховного суда Татьяна Вавилычева, которая также поддерживает схему расторжения сделки «сначала деньги, потом имущество». В беседе с изданием она пояснила, что до полного возврата средств недвижимость фактически должна оставаться в залоговом состоянии.

Ранее, в ноябре, Верховный суд Якутии отказал пенсионерке в возврате квартиры, проданной, по утверждению женщины, под влиянием мошенников, и оставил недвижимость новой покупательнице. Пенсионерка продала свою квартиру в 2023 году после разговора с телефонными мошенниками, но позже смогла оспорить сделку. Однако после апелляции покупательницы Верховный суд отменил это решение. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что пенсионерка в момент заключения сделки могла понимать значение своих действий и руководить ими, психических расстройств у нее не было.

Летом 2025 года жертвой мошенников стала певица Лариса Долина - злоумышленники убедили ее провести фиктивную сделку по продаже квартиры стоимостью более 138 млн руб., обещая сохранение права собственности и перевод денег на «безопасный счет». В марте 2025 года московский суд признал сделку недействительной, поскольку Долина действовала под влиянием заблуждения. Квартира была возвращена певице, а встречный иск новой владелицы о выселении был отклонен.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Росреестр мошенники квартиры Недвижимость
