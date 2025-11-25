В Госдуме предложили ввести период охлаждения при продаже жилья

Фото: Андрей Любимов / РБК

Депутаты Госдумы от фракции партии «Справедливая Россия» подготовили для внесения на рассмотрение в Госдуму проект поправок в закон «О государственной регистрации недвижимости» о периоде охлаждения при продаже квартир для защиты добросовестных покупателей от мошенников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе партии.

Речь идет о временной заморозке средств покупателя на семь дней при заключении сделки с недвижимостью. Авторы законопроекта рассчитывают, что за неделю прояснятся мотивы собственника — действует ли он по своей инициативе или под влиянием злоумышленников.

«В этот период продавец может остановить сделку, если на него давили жулики, а у банков, Росреестра и правоохранителей появится время на проверку сигналов о мошенничестве», — написал председатель партии «Справедливая Россия» и соавтор проекта поправок Сергей Миронов в колонке для газеты «Версия».

Деньги покупателя все это время должны быть заморожены на спецсчетах.

«Доступ к деньгам должен открываться только по истечении этого срока или по совместному заявлению покупателя и продавца, заверенному у нотариуса», — добавил Миронов.

Также депутаты хотят изменить процедуру проведения сделки купли-продажи — средства продавцу-физлицу предлагают переводить только после государственной регистрации перехода прав собственности. Одновременно закон исключает использование наличных.

«Такой механизм потребует использования защищенного счета и банковского аккредитива — формы безналичных расчетов, при которой банк выступает гарантом исполнения обязательств между покупателем и продавцом», — пояснил Миронов.

Кроме того, продавцу единственного жилья придется доказывать, что ему будет где жить после завершения сделки.

«Предположим, есть у него родственник, к которому он собирается переехать после продажи квартиры. Так вот, этот родственник должен будет предоставить нотариально заверенное согласие, что пустит к себе этого человека», — отметил депутат.

На момент выхода материала законопроект все еще не был зарегистрирован в системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД) Государственной думы.

В партии добавили, что документ призван положить конец новому виду квартирного мошенничества, когда продавец после оформления сделки купли-продажи и получения денег объявляет себя недееспособным, так как находился под «воздействием аферистов» и не мог осознавать значения своих действий.

«Через суд он начинает добиваться признания договора ничтожным, требовать возврата денег, суд встает на его сторону и оставляет добросовестного покупателя без денег и квартиры», — пояснили в «Справедливой России».

Такая схема обмана получила распространение после случая с певицей Ларисой Долиной. Мошенники обманным путем вынудили ее продать квартиру в Хамовниках и передать им вырученные деньги. Суд постановил изъять квартиру у покупательницы и вернуть артистке. Мошенников поймали, гособвинение запросило для них от шести до девяти с половиной лет заключения.