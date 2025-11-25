 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд отказал пенсионерке в возврате проданного по указке мошенников жилья

Фото: Благовещенский городской суд Амурской области
Фото: Благовещенский городской суд Амурской области

Благовещенский городской суд отказал 65-летней жительнице Амурской области в возврате квартиры, которую она продала под воздействием телефонных мошенников. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу региональных судов.

Согласно материалам дела, летом 2024 года пенсионерка оформила кредиты на 1,3 млн руб. и затем продала свое жилье по цене ниже рынка, выполняя инструкции злоумышленников, представившихся сотрудниками ФСБ. Полученные средства она перевела мошенникам. Спустя два месяца покупатель перепродал квартиру другой женщине.

Истец требовала признать обе сделки недействительными и вернуть ей недвижимость. Суд рассмотрел доводы пенсионерки о том, что она действовала под влиянием заблуждения, созданного мошенниками, однако не усмотрел оснований для истребования жилья у текущего собственника несмотря на то, что женщина была признана потерпевшей по уголовному делу.

Юристы предложили перед покупкой квартиры теперь проводить расследование
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В середине ноября в Якутии суд отказал пенсионерке в признании недействительной продажи ее квартиры и оставил недвижимость покупательнице. Женщина заявила, что заключила сделку под влиянием телефонных мошенников, однако апелляция отменила решение нижестоящего суда.

Ключевым доказательством стала повторная психиатрическая экспертиза во Владивостоке, установившая, что в момент подписания договора пенсионерка осознавала свои действия. В материалах суда также отмечено, что после сделки она добровольно освободила жилье и не предъявляла претензий.

Ранее Российская гильдия риелторов сообщила о росте числа споров, в которых бывшие владельцы пытаются вернуть жилье после продажи, нередко объясняя утрату средств действиями мошенников.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Плугина Ирина
пенсионерка суд мошенники вторичная недвижимость Приамурье
Материалы по теме
В Думу внесут проект для защиты от «бабушкиной схемы» при покупке квартир
Общество
В МВД назвали наиболее популярные в 2025 году мошеннические схемы
Общество
Пенсионерка лишилась четырех квартир в Москве и ₽1 млн из-за мошенников
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 19:29 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 19:29
Олимпийскую чемпионку по плаванию дисквалифицировали за три «флажка» Спорт, 19:49
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
В Калужской области осужденный плеснул кислотой в лицо начальнику колонии Общество, 19:44
Куда движется финтех на рынке факторинга Радио, 19:42
Сможет ли ФНС собрать налоги за сдачу квартир. ВидеоПодписка на РБК, 19:38
Как правильно вести переговоры с китайскими партнерами Отрасли, 19:31
Киев объявил, когда Зеленский будет готов к встрече с Трампом Политика, 19:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Владельцы акций «Группы Астра» смогут получить налоговую льготу Инвестиции, 19:25
«РБК-Украина» узнало, что новый план США не сокращает численность ВСУ Политика, 19:24
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 19:23
Посольство Черногории назвало сроки отмены безвиза для россиян Политика, 19:23
Роналду избежал длительной дисквалификации за удаление в матче сборной Спорт, 19:20
Полиция задержала четвертого подозреваемого в ограблении Лувра Общество, 19:18
Число пострадавших после ночной атаки дронов на Кубань выросло Политика, 19:15