Суд отказал пенсионерке в возврате проданного по указке мошенников жилья

Фото: Благовещенский городской суд Амурской области

Благовещенский городской суд отказал 65-летней жительнице Амурской области в возврате квартиры, которую она продала под воздействием телефонных мошенников. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу региональных судов.

Согласно материалам дела, летом 2024 года пенсионерка оформила кредиты на 1,3 млн руб. и затем продала свое жилье по цене ниже рынка, выполняя инструкции злоумышленников, представившихся сотрудниками ФСБ. Полученные средства она перевела мошенникам. Спустя два месяца покупатель перепродал квартиру другой женщине.

Истец требовала признать обе сделки недействительными и вернуть ей недвижимость. Суд рассмотрел доводы пенсионерки о том, что она действовала под влиянием заблуждения, созданного мошенниками, однако не усмотрел оснований для истребования жилья у текущего собственника несмотря на то, что женщина была признана потерпевшей по уголовному делу.

В середине ноября в Якутии суд отказал пенсионерке в признании недействительной продажи ее квартиры и оставил недвижимость покупательнице. Женщина заявила, что заключила сделку под влиянием телефонных мошенников, однако апелляция отменила решение нижестоящего суда.

Ключевым доказательством стала повторная психиатрическая экспертиза во Владивостоке, установившая, что в момент подписания договора пенсионерка осознавала свои действия. В материалах суда также отмечено, что после сделки она добровольно освободила жилье и не предъявляла претензий.

Ранее Российская гильдия риелторов сообщила о росте числа споров, в которых бывшие владельцы пытаются вернуть жилье после продажи, нередко объясняя утрату средств действиями мошенников.