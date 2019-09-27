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Общество ,  
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ФСБ показала видео задержания рыбаков из КНДР
Сотрудники погранслужбы заподозрили их в браконьерстве — у 261 задержанного в том числе было изъято «30 тыс. туш незаконно добытых кальмаров»

ФСБ показало видео задержания северокорейских рыбаков в Японском море, кадры есть в распоряжении телеканала РБК.

В ролике видно, как к одному из мотоботов направляется лодка с российскими силовиками. Они попадают на мотобот и обыскивают судно. Один из сотрудников ФСБ, в частности, докладывает по рации об обнаружении GPS-приемника. После склейки показано, как силовики высаживаются на еще один мотобот.

27 сентября в приморском погрануправлении ФСБ отчитались о задержании 261 рыбака из КНДР по подозрению в браконьерстве — они передвигались на трех шхунах и пяти мотоботах. У предполагаемых нарушителей изъяли «30 тыс. туш незаконно добытых кальмаров», орудия лова и доставили в порты Находка и Посьет. В ФСБ отметили, что задержанные не оказывали сопротивления.

Ранее в сентябре пограничники также обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые якобы занимались браконьерством в российских водах Японского моря. Экипаж одной из шхун напал на смотровую группу россиян, в результате чего четыре пограничника получили ранения. Всего был задержан 161 человек и заведено уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Общество
ФСБ сообщила о задержании более 160 браконьеров из КНДР

Кремль отмечал, что ситуация с браконьерами никак не повлияет на отношения России и КНДР. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что для решения проблемы необходимы «энергичные меры».

Автор: Артём Губенко
Теги: ФСБ, Браконьерство, КНДР
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