Кремль оценил влияние ситуации с браконьерами на отношения с КНДР

Ситуация с браконьерами из КНДР никак не скажется на взаимоотношениях Москвы и Пхеньяна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

На вопрос, повлияет ли задержание северокорейских браконьеров на отношения между двумя странами, Песков ответил: «Никоим образом». Он также заявил, что для решения проблемы с большим количеством браконьеров необходимы «энергичные меры».

Ранее в Приморье по подозрению в браконьерстве задержали три шхуны и пять мотоботов, на которых находились 262 рыбака из КНДР. У них изъяли 30 тыс. туш незаконно добытых кальмаров, а также орудия лова.

Предыдущий инцидент с браконьерами из Северной Кореи произошел 17 сентября. Тогда российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов. На одной из шхун находился 21 человек, их задержали сразу, а экипаж второй шхуны (45 человек), напал на пограничников. В результате трое российских сотрудников пограничной службы получили ранения, один из них впоследствии умер. Всего тогда задержали более 160 человек.

Браконьеров обнаружили в районе банки Кито-Ямато в Японском море — исключительной экономической зоне России.