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В Приморье задержали более 260 рыбаков из КНДР

В Приморье по подозрению в браконьерстве задержали три шхуны и пять мотоботов, на которых находились 262 рыбака из КНДР, сообщила представитель погрануправления ФСБ по региону Альбина Проскуренко в эфире телеканала «Россия 24».

«Нарушители доставлены в порты Находка и Посьет», — сказала она. У нарушителей изъяли 30 тыс. туш незаконно добытых кальмаров, а также орудия лова.

«Во время осмотра судов северокорейские рыбаки не оказывали сопротивления», — заявил представитель погрануправления, которого цитирует «РИА Новости».

Общество
Задержанных в Японском море браконьеров из КНДР доставили в Находку

Последний инцидент с браконьерами из КНДР произошел вечером 17 сентября. Тогда рыбаки, которые вели незаконный промысел в исключительной экономической зоне России в Японском море, оказали сопротивление пограничникам, в результате чего пострадали четыре сотрудника ведомства, один из них получил огнестрельное ранение. Силовики задержали 161 человека. Было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Теги: Приморье, рыбаки, КНДР
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