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СК завел дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников

Следователи возбудили уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на российских пограничников в Японском море, сообщается на сайте СК.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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Браконьеры из КНДР нанесли огнестрельное ранение российскому пограничнику

17 сентября в исключительной экономической зоне России Японского моря сотрудниками пограничной службы были обнаружены две браконьерские шхуны под флагом КНДР. В ходе задержания браконьеры оказали сопротивление, четверо пограничников получили телесные повреждения, один из них — огнестрельное ранение.

После инцидента в тот же день МИД России вызвал временного поверенного в делах КНДР Зин Чжон Хепа. Пограничниками были задержаны две рыболовных шхуны, на одной из которых находился 21 человек, на другой — 45. Задержанные шхуны доставят в Находку.

Теги: Северная Корея, браконьерство, СК РФ
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