ФСБ сообщила о задержании более 160 браконьеров из КНДР

ФСБ сообщила о задержании более 160 браконьеров из КНДР

В ведомстве отметили, что среди иностранных граждан, напавших на пограничников в исключительной экономической зоне России, есть пострадавшие, им оказана помощь. Браконьеров задержали в Японском море

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Число северокорейских браконьеров, задержанных после нападения на российских пограничников в Японском море, возросло до 161, передает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Ранее ведомство сообщило о задержании более 80 человек.

По данным ЦОС, среди иностранных граждан есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь. Нарушителей доставят в порт Находка.

Также ведомство сообщает, что пограничники при помощи береговой охраны, авиации и подразделений специального назначения задержали две рыболовные шхуны и 11 мотоботов.

Нападение на пограничников произошло вечером 17 сентября. По версии следствия, браконьеров заметили в исключительной экономической зоне России в Японском море, где те вели незаконный промысел. Экипаж одного из судов задержали сразу, а рыбаки со второй шхуны оказали сопротивление. В результате, по данным Следственного комитета, пострадали четверо россиян, один из них получил огнестрельное ранение. Как отмечает ЦОС, состояние здоровья пограничников удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.