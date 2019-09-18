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ФСБ сообщила о задержании более 160 браконьеров из КНДР
В ведомстве отметили, что среди иностранных граждан, напавших на пограничников в исключительной экономической зоне России, есть пострадавшие, им оказана помощь. Браконьеров задержали в Японском море
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Число северокорейских браконьеров, задержанных после нападения на российских пограничников в Японском море, возросло до 161, передает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Ранее ведомство сообщило о задержании более 80 человек.

По данным ЦОС, среди иностранных граждан есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь. Нарушителей доставят в порт Находка.

Также ведомство сообщает, что пограничники при помощи береговой охраны, авиации и подразделений специального назначения задержали две рыболовные шхуны и 11 мотоботов.

Общество
Браконьеры из КНДР нанесли огнестрельное ранение российскому пограничнику

Нападение на пограничников произошло вечером 17 сентября. По версии следствия, браконьеров заметили в исключительной экономической зоне России в Японском море, где те вели незаконный промысел. Экипаж одного из судов задержали сразу, а рыбаки со второй шхуны оказали сопротивление. В результате, по данным Следственного комитета, пострадали четверо россиян, один из них получил огнестрельное ранение. Как отмечает ЦОС, состояние здоровья пограничников удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.

Изначально ЦОС сообщил, что на одной из шхун был 21 человек, а на другой — 45.

Политика
Россия потребовала от КНДР принять меры после нападения браконьеров

СК завел по факту произошедшего уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Российский МИД вызвал временного поверенного в делах России в Северной Корее Чин Чжон Хёпа и потребовал от властей КНДР срочных и исчерпывающих мер, чтобы не допустить повторения подобной ситуации в будущем. Представитель КНДР пообещал доложить о произошедшем в Пхеньян.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: КНДР, браконьеры, пограничники, ФСБ, Японское море
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