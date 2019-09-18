Браконьеры из КНДР нанесли огнестрельное ранение российскому пограничнику

В результате вооруженного нападения северокорейских браконьеров 17 сентября пострадали четверо российских пограничников, а не трое, как сообщалось ранее. У одного из них огнестрельное ранение, рассказали в Следственном комитете.

По версии следствия, браконьеров заметили в исключительной экономической зоне России в Японском море вечером во вторник. «В ходе оперативных мероприятий по проверке судна северокорейские браконьеры оказали активное сопротивление членам досмотровой команды, в результате этого четверо сотрудников получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них — огнестрельное ранение», — заявили в СК.

По факту нападения возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК).

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