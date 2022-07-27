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Националист Аристархов получил 16 лет колонии по делу о двойном убийстве

По данным следствия, Аристархов присоединился к группе националистов в 2007 году. Они заманили двух мигрантов в парк под предлогом постановочных съемок и убили их. По этому делу проходил Максим Марцинкевич
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Мытищинский городской суд Московской области признал виновным националиста Максима Аристархова в убийстве двух человек и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Обвинительный приговор был вынесен по п. п. «а», «д», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК России «Убийство двух лиц, совершенное организованной группой с особой жестокостью, по мотивам национальной ненависти и вражды».

Суд установил, что в апреле 2007 года Аристархов вступил в организованную группу, разделявшую неонацистские идеи и взгляды. По версии следствия, Аристархов участвовал в совершении убийства двух мигрантов, он должен был записать процесс на видео и выложить в интернет «в пропагандистских целях».

Тесаку посмертно предъявили обвинение в убийствах
Общество
Максим Марцинкевич

Злоумышленники заманили двух мигрантов на территорию нацпарка «Лосиный остров» под предлогом съемок постановочного видео. Двух мужчин убили с особой жестокостью.

«С Аристарховым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство», — уточнили в прокуратуре.

Заместитель Генпрокурора утвердил обвинительное заключение. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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Тесаку посмертно предъявили обвинение в убийствах
Общество
Максим Марцинкевич

По этому делу ранее проходил бывший лидер националистических объединений «Формат 18» и «Реструкт» (признаны экстремистскими и запрещены в России) Максим Марцинкевич (Тесак). В сентябре 2020 года его нашли мертвым с собой в одной из одиночных камер следственного изолятора № 3 в Челябинске. Там заключенный находился перед отправкой в Москву, в столице он должен был дать показания по убийствам 2000-х годов, участие в которых ему вменяли в вину. По версии следствия, он покончил с собой и оставил предсмертную записку.

На теле Марцинкевича были следы пыток, говорил РБК адвокат Алексей Мильчик. «Отсутствуют несколько ногтей, на голени какие-то непонятные повреждения, синяки по всему телу», — сказал он. В управлении ФСИН по региону утверждали, что «физическая сила и специальные средства к нему не применялись». Адвокат не признал авторство предсмертной записки за погибшим. Источник ТАСС говорил, что во рту у Марцинкевича нашли еще одну записку, в которой он отверг причастность к убийствам и заявил, что оговорил в показаниях себя и ряд других лиц.

В апреле 2021 года Челябинский областной суд признал необоснованным отказ следователя возбудить дело по факту смерти Марцинкевича в СИЗО.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
суд национализм убийство
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