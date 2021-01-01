СМИ узнали о еще одной предсмертной записке Тесака

В рту националиста Максима Марцинкевича (известного как Тесак), в сентябре покончившего с собой в СИЗО, находилась предсмертная записка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью заключенного.

«В ротовой полости обнаружена еще одна предсмертная записка, завернутая в полимерный материал, написанная Марцинкевичем», — цитирует агентство постановление.

В своем послании Тесак указал, что не совершал убийств, в которых ранее признался, и оговорил в показаниях себя и других лиц.

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