В ВОЗ заявили об отсутствии необходимости в прививке от оспы обезьян

По словам эксперта организации, вакцинироваться рекомендуется лишь тем, кто контактирует с вирусом по работе, например сотрудникам лабораторий

Фото: Lukas Barth / Reuters

Необходимости в массовой вакцинации от оспы обезьян сейчас нет, заявила глава секретариата ВОЗ по борьбе с оспой Розамунд Льюис на брифинге (трансляция велась в Twitter). В организации обсуждают этот вопрос с учеными.

«Пока что нам сказали, что массовая вакцинация не нужна, масштабные кампании по иммунизации не нужны», — успокоила Льюис. Основными способами предотвратить распространение инфекции остаются отслеживание контактов заразившихся и изоляция. Делать прививки, как и в случае с натуральной оспой, рекомендуется лишь сотрудникам лабораторий, которые работают с вирусом-возбудителем оспы обезьян, а также медикам, лечащим пациентов с такой инфекцией.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, в основном распространенное в центральной и западной частях Африки. Заразиться можно от грызунов и приматов при соприкосновении с биологическими жидкостями или пораженной кожей, а также при употреблении их мяса в пищу. От человека человеку вирус передается воздушно-капельным путем при длительном и тесном контакте. Симптомы болезни схожи с признаками натуральной оспы. Специфической вакцины нет, но против оспы обезьян эффективна прививка от натуральной оспы, возбудитель которой относится к той же группе поксвирусов. Препаратов для лечения болезни тоже нет, обычно она проходит сама за две-три недели. Коэффициент летальности, по данным международной организации, составляет от 1 до 10%.

В мае этого года оспа обезьян начала распространяться за пределами Африки. Впервые о случае заражения 7 мая сообщили власти Британии (первый инфицированный прибыл из Нигерии), а 22 мая в ВОЗ заявили о минимум 92 пациентах в 12 странах.

Власти Дании и Франции, где к тому времени выявили три и два случая заражения соответственно, 24 мая посоветовали сделать прививку контактировавшим с зараженными.

В России заболевших нет. Роспотребнадзор 23 мая назвал вероятность завоза болезни в страну низкой, так как авиасообщение с большинством стран, где выявлены случаи оспы обезьян, приостановлено.