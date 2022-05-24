В Дании и Франции посоветовали привиться после контактов с оспой обезьян

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Власти Франции и Дании в области здравоохранения рекомендовали вакцинировать тех, кто контактировал с зараженными вирусом оспы обезьян, сообщают французский телеканал BFM TV и датская газета Ekstra Bladet.

«Сегодня HAS (высший орган здравоохранения во Франции. — РБК) рекомендует реализовать стратегию вакцинации в отношении подтвержденных случаев — взрослых, контакт которых с инфицированным человеком считается относящимся к группе риска, в том числе медицинских работников, подвергшихся ему без средств индивидуальной защиты», — говорится в заявлении.

Для прививки во Франции рекомендовали вакцину против натуральной оспы третьего поколения Imvanex.

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В Дании также решили предложить вакцинироваться тем, кто находился в тесном контакте с инфицированными для снижения риска тяжелого течения. Речь также идет о вакцине против натуральной оспы.

Во Франции подтвердили три случая заражения обезьяньей оспой, в Дании — два.

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О выявлении инфицированных оспой обезьян сообщили в 19 странах. Первый случай зарегистрировали в Великобритании 7 мая, сейчас число заболевших там уже превышает 50. Случаи заражения зафиксированы в Португалии (37, по данным Reuters), Испании (34), Италии (четыре), Германии и США (по три), Бельгии, Нидерландах, Швеции, Швейцарии, Канаде, Австралии (по два), ОАЭ, Аргентине, Словении, Чехии и Израиле (по одному).

Заболевших в России нет. Роспотребнадзор 23 мая отмечал, что вероятность завоза этого вируса в страну низкая, поскольку авиасообщение со странами, где выявили людей, зараженных вирусом обезьяньей оспы, ограничено.