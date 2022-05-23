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Роспотребнадзор счел низкой вероятность завоза оспы обезьян в Россию

Фото: Koichi Kamoshida / Getty Images
Фото: Koichi Kamoshida / Getty Images

В России не выявили случаи заболевания оспой обезьян, сообщили РБК в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Вероятность завоза оспы обезьян в Россию оценивается как низкая в связи с ограничением авиасообщения с большинством стран, где зафиксированы случаи указанного заболевания», — говорится в сообщении.

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Фото:Paula Bronstein / Getty Images

Оспа обезьян впервые была выявлена в 1958 году, большинство случаев тогда зафиксировали в Африке. Однако в этом году вспышка этого заболевания была зафиксирована вновь — 7 мая в Великобритании у человека, вернувшегося из Нигерии. Потом случаи заболевания стали регистрировать в Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании, Швеции, США, Австрии. В Бельгии зафиксировали четыре случая и ввели 21-дневный карантин для заболевших.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения на 21 мая, в мире зафиксированы 92 случая заболевания оспой обезьян. Летальных исходов пока не фиксировали.

Симптомами заболевания могут быть: острая сыпь, головная боль, температура выше 38,5 градуса, увеличение лимфатических узлов, боли в мышцах и теле, спине, сильная слабость.

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