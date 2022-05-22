ВОЗ подтвердила 92 случая заражения оспой обезьян в 12 странах

ВОЗ: оспу обезьян выявили у 92 человек из 12 стран мира

Оспой обезьян в мире заболели как минимум 92 человека, сообщила Всемирная организация здравоохранения со ссылкой на результаты лабораторных исследований. Данные приведены на 13:00 21 мая.

Болезнь подозревается еще у 28 человек. Летальных исходов от оспы обезьян пока не фиксировали.

С 13 мая случаи подтвердились в Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании, Швеции, Великобритании и США. Заболевание нетипично для этих стран и случаи заражения не связаны с поездками, отмечает ВОЗ.

В основном этот вид оспы выявляют у гомосексуальных мужчин. Высокому риску подвергаются те, кто имел тесный физический контакт с больным обезьяньей оспой во время проявления симптомов.

Материал дополняется