Россияне оценили степень страха перед оспой обезьян
Россияне старше 45 лет боятся оспы обезьян больше, чем молодые, при этом вируса в большей степени опасаются женщины. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob (есть у РБК).
«Лишь 8% россиян очень боятся оспы обезьян. Каждый третий опрошенный признался, что немного опасается новой инфекции (32%). Большинство же не боится заразиться оспой обезьян (60%). Женщин вирус пугает больше, чем мужчин. У россиян старше 45 лет опасений больше, чем у более молодых граждан, хотя именно старшее поколение практически полностью привито от вируса оспы человека», — говорится в пояснении к опросу.
Очень боятся заразиться оспой обезьян 11% опрошенных женщин и 7% опрошенных мужчин. В категории до 34 лет очень боятся заразиться 3% респондентов, совсем не боятся 63%, в категории «45 и старше» — таких 8 и 57% соответственно.
Сервис напоминает, что вакцинация от вируса человеческой оспы, которая, по мнению российских ученых, дает защиту против оспы обезьян, входила в календарь прививок в СССР для людей до 1979 года рождения. Те же, кто родился позже, вакцинированы в большинстве не были.
На вопрос о том, готовы ли они сделать прививку от оспы, ответили «однозначно да» 16% опрошенных (16% мужчин и 15% женщин) и «скорее да» — 23% (24 и 22% соответственно). Однозначно не готов прививаться 31% россиян (31% мужчин и 31% женщин), о том, что они скорее не привьются, заявили 30% респондентов (29% мужчин и 32% женщин). Больше всего тех, кто вакцинацию от оспы проходить не планирует, насчитывается среди привитых от коронавируса жителей страны: 41% из них скорее против, 42% однозначно против.
Опрос проводился в 337 населенных пунктах по всем округам страны 24 и 25 мая 2022 года. В нем приняли 1,6 тыс. человек старше 18 лет, причисляемых к «экономически активному населению».
Об одном из первых случаев заражения оспой обезьян 7 мая сообщило Национальное агентство по здравоохранению Великобритании. Ее выявили у человека, который вернулся из Нигерии. Затем случаи заражения подтвердились в Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании, Швеции, Великобритании и США. По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 22 мая, в мире было зарегистрировано 92 случая заражения оспой обезьян в 12 странах, болезнь подозревается еще у 28 человек. Летальных исходов от оспы обезьян пока не фиксировали.
Как отметили в ВОЗ, по миру распространяется западноафриканский подвид инфекции, заболевание нетипично для большинства стран, и случаи заражения не связаны с поездками. В основном этот вид оспы выявляют у гомосексуальных мужчин. Высокому риску подвергаются те, кто имел тесный физический контакт с больным обезьяньей оспой во время проявления симптомов. В то же время фактором риска может быть употребление в пищу неправильно приготовленного мяса и других продуктов животного происхождения из инфицированных животных.
Оспа обезьян — инфекционное заболевание, впервые выделенное в 1958 году. Большинство случаев было выявлено в Африке. Первые случаи за пределами континента зафиксировали в 2003 году в США. Последняя из вспышек произошла в 2017 году в Нигерии.
Специалисты идентифицировали нынешние случаи как западноафриканскую кладу (группу организмов), которая схожа с заражениями в Великобритании, Израиле и Сингапуре в 2018 и 2019 годах. Этот вариант протекает в менее тяжелой форме, чем клада бассейна Конго, его летальность составляет 3,6% по сравнению с 10,6%.
Инкубационный период болезни обычно составляет от шести до 13 дней, но может варьироваться от пяти дней до трех недель. Как правило, заболевание проходит само, но люди с подавленным иммунитетом, а также дети и беременные женщины могут переносить эту оспу тяжелее.
Симптомами могут быть острая сыпь, головная боль, температура выше 38,5 градуса, увеличение лимфатических узлов, боли в мышцах и теле, спине, сильная слабость.
23 мая в Роспотребнадзоре РБК сообщали, что в России не было выявленных случаев заболевания оспой обезьян. «Вероятность завоза оспы обезьян в Россию оценивается как низкая в связи с ограничением авиасообщения с большинством стран, где зафиксированы случаи указанного заболевания», — заявили в ведомстве.