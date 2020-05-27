Кузнецова предложила дать антикризисное пособие подросткам 16–17 лет

Необходимость расширить круг получателей антикризисной выплаты детский омбудсмен объяснила тем, что подростки в большинстве случаев находятся на попечении родителей и не имеют возможности найти полноценную работу

Анна Кузнецова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Единовременное пособие в размере 10 тыс. руб. должны получить от государства и семьи, в которых есть подростки в возрасте 16–17 лет, заявила в интервью «РИА Новости», уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Соответствующее обращение уже направлено в правительство России, и сейчас на него ждут ответа

Необходимость расширить круг получателей антикризисной выплаты, о которой 11 мая объявил президент России Владимир Путин, Кузнецова объяснила тем, что подростки в возрасте 16–17 лет в большинстве случаев находятся на попечении родителей и не имеют возможности найти полноценную работу, а расходы на их содержание мало чем отличаются от расходов на взрослых.

«А если этот ребенок-инвалид? Поэтому мы считаем, что это целесообразно [распространить выплату на детей 16 и 17 лет]», — пояснила Кузнецова.

Ранее детский омбудсмен сообщила, что в ее службу поступает множество запросов от семей с детьми 16–17 лет с просьбами предоставить им ту же поддержку, что и семьям, в которых дети немного младше.

11 мая Путин пообещал, что выплату 10 тыс. руб. на ребенка в возрасте от трех до 15 лет включительно семьи смогут получить с 1 июня. Позднее президент сообщил, что право на выплаты получат около 22 млн детей.