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Антикризисные меры ,  
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Кузнецова предложила дать антикризисное пособие подросткам 16–17 лет

Необходимость расширить круг получателей антикризисной выплаты детский омбудсмен объяснила тем, что подростки в большинстве случаев находятся на попечении родителей и не имеют возможности найти полноценную работу
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Единовременное пособие в размере 10 тыс. руб. должны получить от государства и семьи, в которых есть подростки в возрасте 16–17 лет, заявила в интервью «РИА Новости», уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Соответствующее обращение уже направлено в правительство России, и сейчас на него ждут ответа

Необходимость расширить круг получателей антикризисной выплаты, о которой 11 мая объявил президент России Владимир Путин, Кузнецова объяснила тем, что подростки в возрасте 16–17 лет в большинстве случаев находятся на попечении родителей и не имеют возможности найти полноценную работу, а расходы на их содержание мало чем отличаются от расходов на взрослых.

«А если этот ребенок-инвалид? Поэтому мы считаем, что это целесообразно [распространить выплату на детей 16 и 17 лет]», — пояснила Кузнецова.

Ранее детский омбудсмен сообщила, что в ее службу поступает множество запросов от семей с детьми 16–17 лет с просьбами предоставить им ту же поддержку, что и семьям, в которых дети немного младше.

11 мая Путин пообещал, что выплату 10 тыс. руб. на ребенка в возрасте от трех до 15 лет включительно семьи смогут получить с 1 июня. Позднее президент сообщил, что право на выплаты получат около 22 млн детей.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Пенсионный фонд России разъяснил, что выплаты полагаются на каждого ребенка, которому с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось три года и всем более старшим детям, за исключением тех, которым до 11 мая 2020 года исполнилось 16 лет.

По данным Росстата, на январь 2020 года в России проживали более 2,9 млн несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет.

Правительство выделило на единовременные выплаты по 10 тыс. руб. на ребенка 197 млрд руб.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Анна Кузнецова, социальные выплаты
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