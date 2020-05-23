Правительство одобрило выделение средств на выплаты семьям с детьми

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Правительство подписало распоряжение о выделении средств из резервного фонда на выплаты в размере 5 тыс. и 10 тыс. руб. семьям с детьми. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Указ правительства предписывает Минфину выделить почти 25 млрд руб. для обеспечения ежемесячных выплат по 5 тыс. руб. россиянам, у которых родился первый ребенок. Эти выплаты также могут получить семьи, усыновившие своего первого ребенка в период с 1 апреля 2017 по 1 января 2020 года.

Еще 197 млрд руб. Минфин выделит на единовременные выплаты размером 10 тыс. руб. Граждане России смогут получить их на каждого ребенка в семье в возрасте от 3 до 16 лет (при условии достижения им 16 лет до 1 июля 2020 года).