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Правительство одобрило выделение средств на выплаты семьям с детьми

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Правительство подписало распоряжение о выделении средств из резервного фонда на выплаты в размере 5 тыс. и 10 тыс. руб. семьям с детьми. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Указ правительства предписывает Минфину выделить почти 25 млрд руб. для обеспечения ежемесячных выплат по 5 тыс. руб. россиянам, у которых родился первый ребенок. Эти выплаты также могут получить семьи, усыновившие своего первого ребенка в период с 1 апреля 2017 по 1 января 2020 года.

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Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Еще 197 млрд руб. Минфин выделит на единовременные выплаты размером 10 тыс. руб. Граждане России смогут получить их на каждого ребенка в семье в возрасте от 3 до 16 лет (при условии достижения им 16 лет до 1 июля 2020 года).

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

11 мая в своем обращении к гражданам президент Владимир Путин заявил о дополнительной поддержке семей с детьми во время эпидемии коронавируса. Он предложил установить выплаты в размере 5 тыс. руб. на три месяца (с апреля по июнь) всем российским семьям, где есть дети в возрасте до трех лет, и ввести единоразовую выплату по 10 тыс. руб. на каждого ребенка от трех до 16 лет.

Теги: выплаты, правительство РФ
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