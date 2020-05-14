Заявка на выплату ₽10 тыс. стала рекордно популярной на сайте госуслуг

В пиковые моменты на портале госуслуг оформлялось более 3 тыс. заявлений на выплату 10 тыс. руб. на ребенка в минуту

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За 40 часов, прошедших после открытия на портале госуслуг специальной страницы для оформления единоразовой выплаты на детей в возрасте от трех до 16 лет, этой услугой воспользовались 3,6 млн человек. Она побила все рекорды популярности, став самой востребованной в истории сайта госуслуг, отмечается в сообщении Минкомсвязи.

«В пиковые моменты на портале оформлялось более 3 тыс. заявлений на выплаты в минуту, а в среднем этот показатель составил 1,5 тыс. в минуту», — пояснил замглавы Минкомсвязи Олег Качанов.

11 мая президент Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Среди прочего глава государства сообщил о единоразовой выплате по 10 тыс. руб. на каждого ребенка от трех до 16 лет. Порядок выплат правительство утвердило сразу после обращения президента. Россияне, у которых есть дети в возрасте от трех до 16 лет, могут получить разовую выплату в размере 10 тыс. руб. с 1 июня, подать заявление на получение материальной помощи можно удаленно, через портал госуслуг или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России.

По данным Минтруда, в общей сложности выплату могут получить родители 22 млн детей. По данным Минкомсвязи, за первые 40 часов на сайте госуслуг были оформлены заявки на выплату пособий на 5 млн детей.