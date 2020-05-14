Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 73,58 (+0,15) Quote, 13 мая, 13:59
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 79,78 (+0,34) Quote, 13 мая, 13:59
Убыток ЦБ за последние три года превысил ₽1 трлн Экономика, 09:30 Почему ИТ-стартапы уходят в сельское хозяйство РБК и Россельхозбанк, 09:26 ПФР объяснил порядок получения выплаты в 10 тыс. руб. для семей с детьми Общество, 09:00 Тейшейра техническим нокаутом победил Смита в главном бою дня UFC Спорт, 08:59 СМИ узнали о планах ФНС запустить новые онлайн-услуги для уплаты налогов Экономика, 08:39 Власти разработали памятку о правилах кредитных каникул в период эпидемии Финансы, 08:31 Как сервис бронирования столиков спасает рестораны в кризис — Bloomberg Pro, 08:31 Банки увидели риски мошенничества при самостоятельной сдаче биометрии Финансы, 08:30 Ротуэлл победил на турнире UFC и бросил вызов россиянину Олейнику Спорт, 08:20 От 8 мячей за дубль до голов «Интеру». Кумиры 1990-х — Андрей Тихонов Спорт, 08:00 «Ростех» с ВЭБом построят 25 новых мусорных заводов за ₽600 млрд Бизнес, 08:00 Москва создаст новую платформу для анализа данных жителей города Технологии и медиа, 08:00 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:55 В России предложили давать вид на жительство за покупку недвижимости Экономика, 07:54
Антикризисные меры ,  
0 

ПФР объяснил порядок получения выплаты в 10 тыс. руб. для семей с детьми

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Подать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР) для получения 10 тыс. руб. семьям с детьми можно только по предварительной записи из-за мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Выплаты будут предоставляться с 1 июня, а подать заявление можно до 1 октября. Чтобы получить средства, необходимо подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг, либо в клиентскую службу Пенсионного фонда или в многофункциональный центр. По данным источника Ura.ru в ПФР, сейчас на сайте госуслуг слишком большой поток посетителей, поэтому лучше начинать подавать заявление с 15 мая.

В пояснениях ПФР также указано, что выплаты полагаются на каждого ребенка, которому с 11 мая по 30 июня исполнилось от трех до 16 лет. Однако если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая, то есть до вступления в силу указа президента, то права на получение денежной помощи нет.

Минкомсвязь увеличила мощности сайта госуслуг после слов Путина
Общество
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Однако если ребенку исполняется три года в апреле, мае и июне, то родители могут получить выплату в размере 10 тыс. руб. Кроме того, его семье также положены ежемесячные средства в размере 5 тыс. руб., — за те месяцы, когда ребенку было еще два года.

«Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также пенсий, пособий, социальных выплат и других мер социальной поддержки», — указывает ПФР.

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам 11 мая предложил пакет мер по поддержке экономики и населения. Он сообщил, что необходимо увеличить пособие по уходу за ребенком до 6750 руб., единовременно выплатить семьям с детьми от трех до 16 лет по 10 тыс. руб. на каждого ребенка, а также установить ежемесячную выплату в 5 тыс. руб. с апреля по июнь семьям, у которых есть дети до трех лет.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что россияне подали более 2 млн заявок на получение выплаты в 10 тыс. руб. Он также назвал пакет предложений Путина самым большим по средствам, которые выделяются на его реализацию, и по кругу людей, которых он затронет.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: ПФР, выплаты, дети, коронавирус
Материалы по теме
Минкомсвязь увеличила мощности сайта госуслуг после слов Путина
Общество
Мишустин назвал число заявок на получение выплаты ₽10 тыс. на ребенка
Политика
Путин заявил о не справившемся с потоком заявок портале госуслуг
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter