ПФР объяснил порядок получения выплаты в 10 тыс. руб. для семей с детьми

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Подать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР) для получения 10 тыс. руб. семьям с детьми можно только по предварительной записи из-за мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Выплаты будут предоставляться с 1 июня, а подать заявление можно до 1 октября. Чтобы получить средства, необходимо подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг, либо в клиентскую службу Пенсионного фонда или в многофункциональный центр. По данным источника Ura.ru в ПФР, сейчас на сайте госуслуг слишком большой поток посетителей, поэтому лучше начинать подавать заявление с 15 мая.

В пояснениях ПФР также указано, что выплаты полагаются на каждого ребенка, которому с 11 мая по 30 июня исполнилось от трех до 16 лет. Однако если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая, то есть до вступления в силу указа президента, то права на получение денежной помощи нет.

Однако если ребенку исполняется три года в апреле, мае и июне, то родители могут получить выплату в размере 10 тыс. руб. Кроме того, его семье также положены ежемесячные средства в размере 5 тыс. руб., — за те месяцы, когда ребенку было еще два года.