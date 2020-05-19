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Пандемия коронавируса ,  
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Путин заявил о 50 млн затронутых выплатами по 10 тыс. руб. россиян

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин заявил, что единовременная выплата 10 тыс. руб. на детей от трех до 16 лет затронет более 50 млн россиян. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Предполагается, что общее число детей, на которых семьи получат выплату, составит порядка 22 млн, и вместе со взрослыми членами семьи эта мера поддержки коснется, если брать коэффициент 1,8, коснется более 50 млн человек в стране», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что по состоянию на 18 мая власти получили заявления почти на 12 млн детей. По словам Путина, на эти цели был выделен «очень солидный» объем дополнительных бюджетных средств — 197,2 млрд руб.

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Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал в программе «Познер» на «Первом канале», что россияне через сайт «Госуслуги» подали почти 8 млн заявлений для получения выплат на детей от трех до 16 лет. Он добавил, что эти заявления охватывают свыше 11 млн человек. Глава Минтруда отмечал, что всего выплаты могут быть назначены на 22 млн детей.

О единовременной выплате на детей от трех до 16 лет в размере 10 тыс. руб. в качестве меры поддержки для семей в ситуации эпидемии коронавируса Путин объявил 11 мая. По его словам, средства можно будет получить с 1 июня.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Владимир Путин, выплаты, россияне
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