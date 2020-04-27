Мишустин поручил подготовить варианты снятия ограничений для бизнеса

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил в ближайшие дни подготовить предложения по постепенной отмене ограничений работы индивидуальных предпринимателей и отдельных предприятий, введенных ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«По мере того, как обстановка будет меняться к лучшему, надо будет рассмотреть поэтапную отмену ограничений на деятельность отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей. Я поручил Минтруда, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву до конца недели подготовить такие предложения», — заявил Мишустин на прошедшем в режиме видеоконференции совещании с вице-премьерами (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).

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