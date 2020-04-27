Песков пообещал, что в июне «станет полегче»

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что к середине мая России удастся выйти на плато (то есть добиться того, что число заболевших перестанет возрастать) по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Давайте посмотрим на такие страны, как Италия, Испания. Динамика более или менее сопоставимая. Сколько там продолжалась критическая фаза? Максимум полтора месяца. И где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче. И все эти тяготы, повторюсь, быстро забудутся», — сказал он в интервью «Аргументам и фактам».

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