Россия обошла Китай по числу заболевших коронавирусом

Число инфицированных в стране превысило 87 тысяч. Больше всего новых зараженных за сутки выявили в Москве и Московской области

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

За последние сутки в стране выли выявлены 6198 новых случаев заражения, говорится в сообщении Оперативного штаба.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах.

В материковом Китае с начала пандемии, по данным Министерства здравоохранения КНР, заболели 82830 человек (университет Джона Хопкинса сообщает о 83 912 заболевших, добавляя в статистику данные из Гонконга и Макао).

Таким образом, учитывая новые данные оперштаба, Россия вышла на девятое место в мире по числу заболевших коронавирусом.

Суточное число новых случаев снизилось впервые с 23 апреля. Накануне сообщалось о 6361 инфицированном.

В Оперативном штабе сообщили, что 43,4% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число новых случаев за сутки было зафиксировано в Москве — 2871 (накануне было 2971). В общей сложности в столице заболел 45351 человек.

Более 100 случаев коронавируса за сутки были выявлены также в Московской области (638), Нижегородской области (207), Дагестане (167) и Санкт-Петербурге (161).

Умерли за последние сутки 50 человек (в общей сложности 794). Это минимальный показатель с 23 апреля.