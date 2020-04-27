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Пандемия коронавируса ,  
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Россия обошла Китай по числу заболевших коронавирусом

Число инфицированных в стране превысило 87 тысяч. Больше всего новых зараженных за сутки выявили в Москве и Московской области
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

За последние сутки в стране выли выявлены 6198 новых случаев заражения, говорится в сообщении Оперативного штаба.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах.

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В материковом Китае с начала пандемии, по данным Министерства здравоохранения КНР, заболели 82830 человек (университет Джона Хопкинса сообщает о 83 912 заболевших, добавляя в статистику данные из Гонконга и Макао).

Таким образом, учитывая новые данные оперштаба, Россия вышла на девятое место в мире по числу заболевших коронавирусом.

Суточное число новых случаев снизилось впервые с 23 апреля. Накануне сообщалось о 6361 инфицированном.

В Оперативном штабе сообщили, что 43,4% не имели клинических проявлений болезни.

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Наибольшее число новых случаев за сутки было зафиксировано в Москве — 2871 (накануне было 2971). В общей сложности в столице заболел 45351 человек.

Более 100 случаев коронавируса за сутки были выявлены также в Московской области (638), Нижегородской области (207), Дагестане (167) и Санкт-Петербурге (161).

Умерли за последние сутки 50 человек (в общей сложности 794). Это минимальный показатель с 23 апреля.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус
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