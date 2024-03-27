Семья Агаларовых направила ₽100 млн пострадавшим от теракта в «Крокусе»

Жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 140 человек, еще более 180 получили ранения. Президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин направили 100 млн руб. в помощь пострадавшим

Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин Агаларов направили 100 млн руб. в помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта, сообщается на сайте группы.

«Компания Crocus Group и Фонд Муслима Магомаева окажут помощь пострадавшим в чудовищном теракте в Crocus City Hall. Первые пожертвования на общую сумму 100 млн руб. сделали президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин, президент Agalarov Development», — говорится в сообщении.

Средства будут направлены на адресную поддержку семей зрителей и сотрудников, пострадавших в теракте, — реабилитацию, восстановление, лечение и другие нужды людей. Фонд Муслима Магомаева открыл сбор средств для оперативной и долгосрочной помощи семьям пострадавших.

«Многие партнеры компании, друзья семьи и артисты, выступавшие на сцене концертного зала, выразили желание внести свой финансовый вклад. В ближайшее время начнет работу call-центр для обработки заявок. Отчетность по всем потраченным средствам будет публиковаться на сайте фонда», — добавили в компании.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта: несколько вооруженных человек ворвались в концертный зал, открыли стрельбу по посетителям и подожгли здание. Площадь пожара оценивалась в 12,9 тыс. кв. м — концертный зал выгорел полностью, а крыша обрушилась. По последним данным, жертвами теракта стали 140 человек, в том числе трое детей, еще свыше 180 получили ранения.

По подозрению в причастности к теракту ФСБ задержала 11 человек, к настоящему времени известны имена восьмерых. Четырех задержанных — непосредственных исполнителей — суд отправил под арест до 22 мая. Ответственность за нападение на «Крокус» взяло на себя афганское крыло запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Один из очевидцев рассказывал РБК, что, когда люди пытались эвакуироваться из концертного зала, «пожарного оповещения не было, система пожаротушения не работала». «И нам повезло, что та дверь, которую мы нашли, была не заперта. Хочу отметить, что все люди бежали и ползли молча. Никто не орал и не истерил. И спасибо мужчине, который скомандовал нам всем ползти к двери», — говорил очевидец Ярослав.

«Крокус Сити Холл» строился по нормативам, без использования огнестойких материалов его невозможно было бы ввести в эксплуатацию, говорил телеканалу РБК Эмин Агаларов. Глава МЧС Александр Куренков на совещании с президентом Владимиром Путиным также заявлял, что пожарная сигнализация в здании концертного зала сработала штатно, однако потушить его не удалось «из-за развития горения на значительной <...> площади».