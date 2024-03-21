Масштаб обвала на руднике «Пионер» превысил изначальные оценки в 22 раза

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Масштаб обвала на руднике «Пионер» компании Petropavlovsk в Амурской области превысил изначальную оценку почти в 22 раза, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Объем прорыва породы и льда составляет более 194 тыс. кубометров», — сообщил представитель экстренных служб.

В МЧС рассказали, что специалисты круглосуточно работают на руднике. Также, за ночь удалось вывезти 160 кубометров грунта из засыпанной шахты. Специалисты приступили к бурению второй скважины.

Обвал горных пород на руднике «Пионер» произошел 18 марта. В Амурской области ввели режим ЧС на региональном уровне. Следственный комитет завел уголовное дело по факту нарушения требований безопасности при ведении работ (ст. 216 УК).