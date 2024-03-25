Следователи задержали директора обвалившегося рудника с 13 горняками
В Амурской области задержан управляющий директор золоторудного месторождения «Пионер» компании Petropavlovsk, сообщило управление СК по региону.
Его подозревают в нарушении требований безопасности при производстве работ на руднике (ст. 216 УК). Предельное наказание по этой статье предусмотрено в случае гибели двух и более лиц — лишение свободы до семи лет.
Управляющий директор рудника — Алексей Бирюков, он докладывал о спасательных работах.
Горно-гидрометаллургический комбинат «Пионер» является одним из наиболее крупных российских золотодобывающих предприятий по производственной мощности. Им владеет группа компаний Petropavlovsk. Производство на руднике начали в 2008 году, на комбинате ежегодно добывали 6,7 млн т руды.
Неделю назад, вечером 18 марта на подземном руднике при производстве работ в горной выработке произошло обрушение породы. О судьбе 13 человек ничего не известно. Объем прорыва породы и льда превысил изначальные оценки в 22 раза — 194 куб. м. Спасатели пробурили скважину и выяснили, что на глубине 153 м в горных выработках находится вода. «С высокой вероятностью остальные выработки рудника также затоплены», — рассказали ТАСС в экстренных службах.
В Амурской области действует режим ЧС на региональном уровне.
«Главная опасность — возможность повторного прорыва горной массы и воды. Для этого определены мероприятия, которые помогут минимизировать опасность и обеспечить безопасное ведение работ горноспасателей и персонала в шахте», — предупреждал глава Военизированной горноспасательной части МЧС Николай Медведев.
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