Следователи задержали директора обвалившегося рудника с 13 горняками

В Амурской области неделю нет связи с 13 горняками, оставшимися в обвалившемся руднике. Следователи задержали директора предприятия, входящего в группу Petropavlovsk. Спасатели предполагают, что рудник уже затоплен

Фото: Правительство Амурской области

В Амурской области задержан управляющий директор золоторудного месторождения «Пионер» компании Petropavlovsk, сообщило управление СК по региону.

Его подозревают в нарушении требований безопасности при производстве работ на руднике (ст. 216 УК). Предельное наказание по этой статье предусмотрено в случае гибели двух и более лиц — лишение свободы до семи лет.

Управляющий директор рудника — Алексей Бирюков, он докладывал о спасательных работах.

Горно-гидрометаллургический комбинат «Пионер» является одним из наиболее крупных российских золотодобывающих предприятий по производственной мощности. Им владеет группа компаний Petropavlovsk. Производство на руднике начали в 2008 году, на комбинате ежегодно добывали 6,7 млн т руды.

Неделю назад, вечером 18 марта на подземном руднике при производстве работ в горной выработке произошло обрушение породы. О судьбе 13 человек ничего не известно. Объем прорыва породы и льда превысил изначальные оценки в 22 раза — 194 куб. м. Спасатели пробурили скважину и выяснили, что на глубине 153 м в горных выработках находится вода. «С высокой вероятностью остальные выработки рудника также затоплены», — рассказали ТАСС в экстренных службах.

В Амурской области действует режим ЧС на региональном уровне.

«Главная опасность — возможность повторного прорыва горной массы и воды. Для этого определены мероприятия, которые помогут минимизировать опасность и обеспечить безопасное ведение работ горноспасателей и персонала в шахте», — предупреждал глава Военизированной горноспасательной части МЧС Николай Медведев.