Спасатели пробурили скважину на глубину 71 м на месте обвала рудника «Пионер»

Спасатели пробурили скважину на 71 м в обвалившемся руднике «Пионер»

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Специалисты пробурили скважину глубиной 71 м на месте обвала на золотом руднике «Пионер» компании Petropavlovsk в Амурской области для спасения 13 застрявших горняков. Об этом сообщило МЧС России в своем телеграм-канале. Скважина должна достичь глубины в 262 метра.

«Скоро будет доставлено оборудование подземного бурения. Оно ускорит прохождение рудника для определения места нахождения людей. Также планируется доставка из Кузбасса станка высокоточного бурения», — рассказали в МЧС.

Кроме того, спасатели возводят водоупорные перемычки и монтируют вторую буровую установку, чтобы не допустить повторного прорыва горной массы и воды.

Ранее в МЧС рассказали, что специалисты круглосуточно работают на руднике. На месте происшествия заместитель главы МЧС Анатолий Супруновский провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Психологи ведомства оказывают помощь родным и близким горняков.

Губернатор Амурской области Василий Орлов в своем телеграм-канале рассказал, что за ночь специалисты вывезли 160 куб. м грунта из засыпанной шахты. Всего на месте происшествия работают более 200 человек.

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В оперативных службах рассказали ТАСС, что спасатели продолжают попытки установить связь с горняками. «Пока это не удается. Рассматриваются различные варианты», — сказал собеседник агентства.

Обвал горных пород на руднике «Пионер» произошел 18 марта. В Амурской области ввели режим ЧС на региональном уровне. Следственный комитет завел уголовное дело по факту нарушения требований безопасности при ведении работ (ст. 216 УК).