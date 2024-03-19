Региональный режим ЧС ввели в Амурской области из-за обрушения на руднике «Пионер» в Зейском округе. Об этом сообщило правительство региона в своем телеграм-канале.

«В Приамурье введен регионарный режим ЧС из-за происшествия на руднике «Пионер» в Зейском округе. Это решение принято на внеочередном заседании КЧС, которое провел губернатор Василий Орлов», — говорится в регионального правительства.

Во время обрушения горных пород в шахте находились 13 рабочих из других регионов. Это сотрудники подрядной организации. Связи с людьми пока нет.

На руднике работают горноспасатели МЧС России из Нерюнгри и Хабаровска. К месту происшествия также следуют спасатели из Приморского края. Кроме того, подготовлен резерв специалистов из Кузбасса.

МЧС рассказало, что на месте обвала будут задействованы 25 специалистов и четыре единицы техники. Дополнительно из Хабаровского края в Амурскую область следует вертолет Ми-8 с 13 спасателями.

Следственный комитет начал доследственную проверку. Сотрудники ведомства осматривают место происшествия.