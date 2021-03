WSJ назвал возможную дату освобождения Суэцкого канала

26 марта вокруг контейнеровоза начались работы по углублению дна с помощью специального оборудования. Позже оператор судна, компания Berhard Shult Shipmanagment (BSS) сообщила, что попытка сдвинуть корабль не увенчалась успехом.

Представители голландской компании SMIT, помогающей Египту вести работы, заявили, что 28 марта для помощи будут дополнительно привлечены два буксира тягой 220–240 т. Кроме того, 27 марта на место аварии должны прибыть эксперты ВМС США.

Изначально сообщалось, что на работы по разблокировке канала уйдет около двух дней. Однако позже Питер Бердовски, глава компании Boskalis, специалисты которой пытались снять контейнеровоз с мели, заявил, что на это может уйти несколько недель.

Контейнеровоз Ever Given сел на мель 23 марта из-за сильного порыва ветра. Корабль полностью заблокировал движение по каналу в обе стороны. Аналитики Allianz подсчитали, что каждый день, который Ever Given блокирует канал, может стоить мировой торговле от 6 до 10 млрд долларов.