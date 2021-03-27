WSJ назвал возможную дату освобождения Суэцкого канала

Сверхбольшой контейнеровоз Ever Given, застрявший в Суэцком канале с 23 марта, могут снять с мели в течение субботы. Об этом сообщили источники WSJ.

«Мы можем сдвинуть его с мертвой точки раньше, чем предполагалось», — сказал собеседник издания, участвующий в работах по освобождению судна. Он отметил, что новые попытки выкопать нос корабля из берега, куда он врезался, «идут хорошо».

Таким образом, вскоре канал могут освободить для движения.

Как пишет издание, команда спасателей расчищает песок и грязь вокруг носовой части Ever Given, чтобы попытаться освободить судно во время прилива.