Моряки оценили необходимость стоять в очереди в Суэцком канале

Капитаны кораблей не могут сами решать, ждать им открытия Суэцкого канала, где застрял на мели сверхбольшой контейнеровоз Ever Given, или идти вокруг Африки. Судовладельцы же оказались в двоякой ситуации, поскольку и то, и другое может обернуться убытками. Об этом сообщили опрошенные РБК специалисты.

«Все выбирают стоять в этой очереди [перед каналом], потому что так по-любому будет быстрее. Решить проблему обещают в течение недели. Надо понимать, что уже подписаны договора фрахта, чартера, где обозначены порты разгрузки. Это невозможно отменить. <...> Это предельно-жестко структурированная схема», — сказал руководитель калининградского отделения российского профсоюза моряков Вадим Мамонтов.

Он отметил, что корабли могут быть застрахованы на случай срыва сроков доставки заказов. Мамонтов добавил, что сами капитаны судов, скопившихся перед Суэцким каналом, не могут выбрать обходной маршрут, решение принимает оператор.

Заместитель председателя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук указал, что круговой маршрут вокруг Африки добавляет примерно две недели к плаванию или примерно 9,5 тыс. миль. «Каждая миля пути стоит каких-то денег. <...> Это расходы на бункер, содержание судна, зарплату. Все это «ляжет» на стоимость перевозки в конечном счете, которая уже договорена и стоит конкретную сумму. Соответственно, судовладелец или фрахтователь могут просто не получить доход. Им эта перевозка может обойтись дороже стоимости груза», — пояснил собеседник РБК.