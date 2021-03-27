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Моряки оценили необходимость стоять в очереди в Суэцком канале

Капитаны кораблей не могут сами решать, ждать им открытия Суэцкого канала, где застрял на мели сверхбольшой контейнеровоз Ever Given, или идти вокруг Африки. Судовладельцы же оказались в двоякой ситуации, поскольку и то, и другое может обернуться убытками. Об этом сообщили опрошенные РБК специалисты.

«Все выбирают стоять в этой очереди [перед каналом], потому что так по-любому будет быстрее. Решить проблему обещают в течение недели. Надо понимать, что уже подписаны договора фрахта, чартера, где обозначены порты разгрузки. Это невозможно отменить. <...> Это предельно-жестко структурированная схема», — сказал руководитель калининградского отделения российского профсоюза моряков Вадим Мамонтов.

WSJ назвала возможную дату освобождения Суэцкого канала
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Он отметил, что корабли могут быть застрахованы на случай срыва сроков доставки заказов. Мамонтов добавил, что сами капитаны судов, скопившихся перед Суэцким каналом, не могут выбрать обходной маршрут, решение принимает оператор.

Заместитель председателя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук указал, что круговой маршрут вокруг Африки добавляет примерно две недели к плаванию или примерно 9,5 тыс. миль. «Каждая миля пути стоит каких-то денег. <...> Это расходы на бункер, содержание судна, зарплату. Все это «ляжет» на стоимость перевозки в конечном счете, которая уже договорена и стоит конкретную сумму. Соответственно, судовладелец или фрахтователь могут просто не получить доход. Им эта перевозка может обойтись дороже стоимости груза», — пояснил собеседник РБК.

Застрявшее в Суэцком канале судно будут снимать с мели ВМС США
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Фото:Suez Canal Authority / AP

Ковальчук сообщил, что разворачивать корабли другим путем, не дожидаясь открытия канала, имеет смысл только, если снятие контейнеровоза с мели займет недели или месяцы. Мамонтов предположил, что судно уберут в течение недели или раньше. «Просто никто не ждал, что не будет техники в распоряжении администрации Суэцкого канала», — сказал он.

Ever Given из-за сильного порыва ветра сел на мель 23 марта и полностью перегородил канал, заблокировав движение в обе стороны. Судно до сих пор не смогли сдвинуть. Изначально сообщалось, что на работы по разблокировке канала уйдет около двух дней. Однако Питер Бердовски, глава компании Boskalis, специалисты которой пытались снять контейнеровоз с мели, сообщил, что на это может уйти несколько недель. Источники WSJ позже заявили, что корабль могут освободить в течение 27 марта.

На входе и выходе из канала скопились сотни судов. Некоторые не стали дожидаться окончания работ в канале и отправились в обход Африки.

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