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Власти ОАЭ разрешили пяти авиакомпаниям забрать российских туристов

Фото: Jon Gambrell / AP

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выдали разрешение на пять рейсов для вывоза туристов из России, сообщил Минтранс в своем Twitter.

«ОАЭ дали разрешение на рейсы российских авиакомпаний», — говорится в сообщении.

Вылететь за российскими гражданами смогут авиаперевозчики «Победа», «Аэрофлот», «Икар», S7 и iFly.

«Спасибо, Абу-Даби», — прокомментировала получение разрешения в Facebook официальный представитель МИДа Мария Захарова.

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«Победа» получила официальное разрешение на выполнение вывозного рейса Дубай — Москва, и уже сегодня ночью мы вернем домой наших клиентов», — сообщили представители «Победы» РБК.

Эмираты аннулировали без объяснения причин 25 марта выданное ранее борту авиаперевозчика «Победа» разрешение на вывоз россиян из Дубая. Российский самолет в аэропорту ожидали 189 пассажиров.

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25 марта стало известно, что клиенты «Победы», включая женщин с маленькими детьми, оказались заперты в терминале Дубая с неработающими кафе и магазинами. Без получения информации от властей ОАЭ «Аэрофлот» не мог назначить дату вылета и отпустить людей по гостиницам.

Часть российских туристов за рубежом оказались в сложном положении из-за ограничения авиаперевозок в связи с пандемией. 29 марта планируется вывезти группу россиян из Перу, борт вылетит в 12:00 из столицы страны, города Лима. В российское посольство в Перу обратились за помощью 280 человек, ситуация усугубляется сложными природными условиями региона, сообщили РБК российские дипломаты.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: ОАЭ, российские туристы, Дубай
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