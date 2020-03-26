Власти ОАЭ разрешили пяти авиакомпаниям забрать российских туристов

«Победа» получила официальное разрешение на выполнение вывозного рейса Дубай — Москва, и уже сегодня ночью мы вернем домой наших клиентов», — сообщили представители «Победы» РБК.

Эмираты аннулировали без объяснения причин 25 марта выданное ранее борту авиаперевозчика «Победа» разрешение на вывоз россиян из Дубая. Российский самолет в аэропорту ожидали 189 пассажиров.

25 марта стало известно, что клиенты «Победы», включая женщин с маленькими детьми, оказались заперты в терминале Дубая с неработающими кафе и магазинами. Без получения информации от властей ОАЭ «Аэрофлот» не мог назначить дату вылета и отпустить людей по гостиницам.

Часть российских туристов за рубежом оказались в сложном положении из-за ограничения авиаперевозок в связи с пандемией. 29 марта планируется вывезти группу россиян из Перу, борт вылетит в 12:00 из столицы страны, города Лима. В российское посольство в Перу обратились за помощью 280 человек, ситуация усугубляется сложными природными условиями региона, сообщили РБК российские дипломаты.