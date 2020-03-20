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Пандемия коронавируса ,  
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Посольство России сообщило о вывозе около 600 россиян из Черногории

Порядка 600 граждан России будут вывезены 20 марта из Черногории рейсами авиакомпаний S7 и «Победа». Еще около 1100 россиян в ближайшие дни будут эвакуированы из страны, сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства России в Черногории Кирилл Киржа.

«В результате сегодняшних рейсов домой отправятся около 600 человек, в Черногории остаются чуть больше 1100 российских туристов», — заявил дипломат.

По его словам, в настоящее время ведется посадка пассажиров, имеющих билеты на рейс авиакомпании S7. На вечер запланирован вылет двух рейсов авиакомпании «Победа». Он отметил, что процедура проходит в штатном режиме. В аэропорту находятся сотрудники посольства, которые оказывают содействие российским гражданам.

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Первый самолет из Подгорицы с российскими гражданами прибыл в Москву 19 марта. На борту самолета «Аэрофлота» находились 157 российских туристов. После решения правительства Черногории закрыть границы и прекратить международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение на фоне распространения коронавируса в Черногории застряли более 1 тыс. российских туристов.

18 марта власти Подгорицы дали официальное разрешение на вывоз с территории страны российских граждан.

Первые два случая заражения коронавирусом в Черногории выявили 17 марта. Таким образом, вирус был подтвержден во всех странах Европы.

Теги: Черногория, посольство России, россияне, авиарейс, коронавирус
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