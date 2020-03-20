Посольство России сообщило о вывозе около 600 россиян из Черногории

Порядка 600 граждан России будут вывезены 20 марта из Черногории рейсами авиакомпаний S7 и «Победа». Еще около 1100 россиян в ближайшие дни будут эвакуированы из страны, сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства России в Черногории Кирилл Киржа.

«В результате сегодняшних рейсов домой отправятся около 600 человек, в Черногории остаются чуть больше 1100 российских туристов», — заявил дипломат.

По его словам, в настоящее время ведется посадка пассажиров, имеющих билеты на рейс авиакомпании S7. На вечер запланирован вылет двух рейсов авиакомпании «Победа». Он отметил, что процедура проходит в штатном режиме. В аэропорту находятся сотрудники посольства, которые оказывают содействие российским гражданам.

Первый самолет из Подгорицы с российскими гражданами прибыл в Москву 19 марта. На борту самолета «Аэрофлота» находились 157 российских туристов. После решения правительства Черногории закрыть границы и прекратить международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение на фоне распространения коронавируса в Черногории застряли более 1 тыс. российских туристов.