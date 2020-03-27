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Кадыров сообщил о снятых препятствиях для вывоза россиян из ОАЭ

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что россиян в короткие сроки вывезут из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Разговоры об отмене разрешения на совершение авиарейсов из ОАЭ абсолютно беспочвенны. Были недоразумения технического характера. Они устранены», — сказал он.

Кадыров отметил, что в течение последних нескольких дней находится на связи с властями ОАЭ и посольством России в стране. По его словам, все препятствия для эвакуации россиян из эмиратов сняты.

Власти ОАЭ разрешили пяти авиакомпаниям забрать российских туристов
Общество

В российском генконсульстве в Дубае «РИА Новости» рассказали, что дипломаты смогли получить разрешение на осуществление рейсов семи российских авиакомпаний, которые будут вывозить граждан России из ОАЭ. В диппредставительстве отметили, что всего запланированы девять рейсов.

По словам представителя генконсульства, в эмираты прилетел самолет «Уральских авиалиний», который забрал около 230 человек. Он отметил, что авиакомпания Azur Air прислала два лайнера для вывоза россиян в Москву и Красноярск.

Накануне Минтранс России сообщал, что власти ОАЭ разрешили вывозить россиян пяти российским авиакомпаниям: «Аэрофлоту», «Победе», S7 и iFly.

Эмираты 25 марта аннулировали «Победе» план перелета в Дубай и запретили самолету авиакомпании садиться, а городском аэропорту. Гендиректор «Победы» Андрей Клмыков рассказал, что авиационные власти ОАЭ не объяснили причины. В результате лайнер был вынужден приземлиться в Махачкале.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: ОАЭ, Рамзан Кадыров, коронавирус
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