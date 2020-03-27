Кадыров сообщил о снятых препятствиях для вывоза россиян из ОАЭ

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что россиян в короткие сроки вывезут из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Разговоры об отмене разрешения на совершение авиарейсов из ОАЭ абсолютно беспочвенны. Были недоразумения технического характера. Они устранены», — сказал он.

Кадыров отметил, что в течение последних нескольких дней находится на связи с властями ОАЭ и посольством России в стране. По его словам, все препятствия для эвакуации россиян из эмиратов сняты.

В российском генконсульстве в Дубае «РИА Новости» рассказали, что дипломаты смогли получить разрешение на осуществление рейсов семи российских авиакомпаний, которые будут вывозить граждан России из ОАЭ. В диппредставительстве отметили, что всего запланированы девять рейсов.