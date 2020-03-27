ФАС выявила признаки картельного сговора продавцов гречки

На рынке гречневой крупы выявлены признаки картельного соглашения, заявил глава антимонопольной службы Игорь Артемьев. ФАС начала расследование, если подозрения подтвердятся, виновным грозит уголовная ответственность

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, заявил глава ведомства Игорь Артемьев, передает «РИА Новости».

Если расследование подтвердит эти подозрения, виновным грозит уголовная ответственность, подчеркнул глава ФАС. Вместе с тем Артемьев заверил, что его служба не ожидает никаких проблем, связанных с дефицитом продовольственных товаров «в ближайшие месяцы или сколько там нам предстоит бороться с этой коронавирусной инфекцией».

Он также заверил, что ФАС контолирует цены на оборудование и препараты для диагностики и лечения коронавирусной инфекции. «Поскольку диагностика — очень важная часть борьбы с заболеванием, и поэтому, конечно, этому рынку уделяется соответствующее повышенное внимание», — сказал Артемьев и заверил, что контроль идет по всей цепочке от производства до реализации.

21 марта «Ведомости» писали, что четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%. Рост цен объяснялся тогда как возникшим в начале месяца ажиотажным спросом на фоне распространения коронавируса, так и ростом стоимости импортных круп в связи с ростом курса доллара. При этом сотрудник одного из поставщиков рассказал изданию, что некоторые аграрии искусственно завышают стоимость гречихи или закрывают элеваторы в ожидании лучшей цены.