Пандемия коронавируса , 25 мар, 19:29
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Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
По данным ретейлеров, из-за распространения коронавируса, падение оборотов отрасли и трафика малого торгового бизнеса, ресторанов, кафе и ТЦ составило 50-80%
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента. Об этом говорится в коллективном обращении ретейлеров премьер-министру Михаилу Мишустину (копия есть у РБК). Письмо, в том числе, подписали представители Ассоциации компаний розничной торговли, Ассоциации компаний интернет-торговли, Ассоциации малоформатной торговли и организации «Опора России».
В письме говорится, что падение оборотов отрасли и трафика сегмента — сетевого и несетевого ретейла, малого торгового бизнеса, ресторанов, кафе и ТЦ — составило 50-80% в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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