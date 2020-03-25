Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

По данным ретейлеров, из-за распространения коронавируса, падение оборотов отрасли и трафика малого торгового бизнеса, ресторанов, кафе и ТЦ составило 50-80%

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента. Об этом говорится в коллективном обращении ретейлеров премьер-министру Михаилу Мишустину (копия есть у РБК). Письмо, в том числе, подписали представители Ассоциации компаний розничной торговли, Ассоциации компаний интернет-торговли, Ассоциации малоформатной торговли и организации «Опора России».

В письме говорится, что падение оборотов отрасли и трафика сегмента — сетевого и несетевого ретейла, малого торгового бизнеса, ресторанов, кафе и ТЦ — составило 50-80% в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Материал дополняется.