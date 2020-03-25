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Продуктовые ретейлеры заявили о продолжении работы в выходную неделю

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Продуктовые ретейлеры сообщили РБК, что продолжат работать на следующей неделе, несмотря на то что президент России Владимир Путин объявил ее выходной.

Представитель X5 Retail Group рассказал РБК, что все магазины торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», а также онлайн-супермаркет Perekrestok.ru и экспресс-доставка из «Пятерочек» будут работать в обычном режиме.

Представитель «Магнита» отметил, что магазины сети будут работать в Москве на протяжении всей нерабочей недели. «ВкусВилл» также продолжит работу в обычном режиме, сообщил РБК представитель сети.

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«Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» будут работать по обычному графику, чтобы обеспечить едой тех, кто остается дома, сообщил РБК представитель сервисов. Склады «Яндекс.Лавка» продолжат собирать заказы, а курьеры — развозить их. «Как и в другие дни, курьеры наших партнеров самостоятельно принимают решение, когда и на сколько часов выходить на смену и в каком районе работать», — сказал представитель.

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Об этом же РБК рассказал управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods Григорий Кунис. Сервис ожидает повышения спроса на доставку продуктов в два раза, хотя текущий уровень спроса уже высокий. По прогнозам, он будет соответствовать пику, который пришелся на 17 марта, когда россияне массово закупались продуктами длительного хранения, заявил Кунис.

Он рассказал, что компания перешла на новые сервисы, способные выдержать нагрузку, в четыре раза превышающую существующую, и продолжает нанимать новых работников. По словам управляющего, iGooods планирует увеличить штат до 3,2 тыс. закупщиков и курьеров. Кунис заявил, что сервис не будет повышать минимальную цену заказа.

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Delivery Club также продолжает работу на выходных, рассказал РБК представитель компании. Сервис создал резерв курьеров, которые могут оперативно начать доставлять заказы в случае резкого повышения спроса, а также перевел основные подразделения на усиленный режим работы, сказал он.

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам о ситуации с коронавирусом объявил следующую неделю, с 30 марта по 3 апреля, нерабочей. По его словам, заработная плата сохранится. Однако эти выходные не распространяются на работников медучреждений и аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, и ряда других.

Теги: ретейлеры, коронавирус, выходной
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