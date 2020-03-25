Продуктовые ретейлеры заявили о продолжении работы в выходную неделю

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Продуктовые ретейлеры сообщили РБК, что продолжат работать на следующей неделе, несмотря на то что президент России Владимир Путин объявил ее выходной.

Представитель X5 Retail Group рассказал РБК, что все магазины торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», а также онлайн-супермаркет Perekrestok.ru и экспресс-доставка из «Пятерочек» будут работать в обычном режиме.

Представитель «Магнита» отметил, что магазины сети будут работать в Москве на протяжении всей нерабочей недели. «ВкусВилл» также продолжит работу в обычном режиме, сообщил РБК представитель сети.

«Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» будут работать по обычному графику, чтобы обеспечить едой тех, кто остается дома, сообщил РБК представитель сервисов. Склады «Яндекс.Лавка» продолжат собирать заказы, а курьеры — развозить их. «Как и в другие дни, курьеры наших партнеров самостоятельно принимают решение, когда и на сколько часов выходить на смену и в каком районе работать», — сказал представитель.