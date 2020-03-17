Путин посоветовал россиянам не закупать продукты впрок

Россиянам не следует тратить деньги на закупки продуктов питания впрок, чтобы потом не выбрасывать их, посоветовал президент Владимир Путин. По его словам, ситуация с поставками и снабжением надежная

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Ситуация с поставками товаров и продуктов в стране надежная, людям не следует тратить деньги на закупки впрок, заявил президент Владимир Путин во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС.

«Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», — сказал Путин в ответ на слова премьера Михаила Мишустина о том, что ситуация с поставками стабильная.

До этого Мишустин доложил Путину, что россияне «закупают много продуктов». Однако, по словам премьер-министра, «никаких проблем нет». «Самое главное, что средняя стоимость продуктовой корзины нами мониторится по каждому региону вплоть до магазинов. Это онлайн-информация, а не какие-то статистические расчеты», — рассказал Мишустин.

Президенту показали систему мониторинга наличия продуктов и цен в магазинах в регионах страны. Путина с ней ознакомил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, система в реальном времени отслеживает наличие продуктов питания в магазинах и цены на них. Кроме того, склады и торговые точки обходят контролеры.

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