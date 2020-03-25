Сахар за неделю подорожал на 7%

На фоне роста спроса на товары длительного хранения выросли цены на сахар, гречневую крупу, рис и макароны. Подорожали также овощи

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

С 17 по 23 марта сахар-песок в магазинах России подорожал в среднем на 7%, сообщает Росстат. По подсчетам ведомства, с начала марта розничные цены на сахар-песок выросли на 9,4%.

24 марта агентство Nilesen назвало сахар одним из товаров, спрос на которые в марте резко вырос в связи с тем, что напуганные возможностью введения карантина из-за коронавирусной инфекции COVID-19 россияне начали скупать продукты длительного хранения. Кроме сахара в список таких товаров эксперты включили гречку, рис и макароны.

Все эти товары, по данным Росстата, за минувшую неделю также заметно подорожали:

гречка — на 2,8% (с начала марта на 3,7%);

рис — на 1,2% (0,8%);

макаронные изделия и вермишель — на 1–1,2%.

Также за неделю выросли цены на куриные яйца (+1,4%), муку (+1%), пшено (+0,7%), репчатый лук (+3,5%), картофель (+2,6%) и морковь (+2,5%).