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Россия ограничит авиасообщение с Ираном

Регулярные и чартерные рейсы в Иран и из Ирана с 28 февраля смогут осуществлять только две авиакомпании — «Аэрофлот» и Mahan Air. Обслуживать рейсы на этом направлении будет «строго» терминал F аэропорта Шереметьево
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Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Российские власти вводят временный запрет на полеты в Иран и из этой страны, который начнет действовать с 28 февраля, сообщил РБК представитель Минтранса.

Исключение сделано для двух авиакомпаний — «Аэрофлота» и Mahan Air.

«С 00:00 часов 28 февраля вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы с территории РФ на территорию Исламской Республики Иран и в обратном направлении. Запрет не распространяется на авиакомпании «Аэрофлот» и Mahan Air», — рассказал собеседник РБК.

В ведомстве уточнили, что принимать и отправлять самолеты на иранском направлении будет «строго» терминал F московского аэропорта Шереметьево.

Кроме того, изменились ограничения на полеты в Южную Корею. Ранее 26 февраля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что летать в Южную Корею с 1 марта смогут только самолеты «Аэрофлота» и его чартерной дочерней компании «Аврора». В авиакомпании S7, которая выполняет рейсы в Южную Корею, запрет расценили как грубое нарушение конкуренции.

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В сообщении Минтранса говорится, что летать в Южную Корею смогут самолеты «Аэрофлота» и Korean Air. Авиакомпаниям «Аврора», S7 и «Якутия» разрешили продолжить чартерные перевозки, но с существенными ограничениями: в Южную Корею они смогут возить только граждан этой страны, а в обратном направлении — только россиян, желающих вернуться, и граждан стран — членов Евразийского экономического союза.

В связи с распространением коронавируса Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) рекомендовало российским туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в Иран, Италию и Южную Корею.

Российские власти также вели запрет на выдачу виз гражданам Ирана, который вступает в силу с 28 февраля. Исключение сделали для визитов с деловыми и гуманитарными целями.

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Сообщения об обнаружении заразившихся коронавирусом в разных странах мира поступают в последние дни ежедневно. После вспышки эпидемии в Италии болезнь начала быстрее распространяться по Европе. Вслед за Швейцарией, Австрией, Германией и Испанией о первом случае заражения коронавирусом заявили власти Греции, Грузии, Швеции, Румынии и Норвегии, а также Дании и Эстонии.

По последним данным SCMP, число достоверно зафиксированных случаев заражения COVID-2019 в мире превысило 82 тыс. человек, 2811 инфицированных умерли. Большая часть заражений произошла в Китае, где инфекция выявлена более чем у 78 тыс. человек.

Авторы: Владислав Гордеев, Мария Кокорева
Теги: Иран, авиасообщение, Аэрофлот
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