Россия ограничит авиасообщение с Ираном

Регулярные и чартерные рейсы в Иран и из Ирана с 28 февраля смогут осуществлять только две авиакомпании — «Аэрофлот» и Mahan Air. Обслуживать рейсы на этом направлении будет «строго» терминал F аэропорта Шереметьево

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Российские власти вводят временный запрет на полеты в Иран и из этой страны, который начнет действовать с 28 февраля, сообщил РБК представитель Минтранса.

Исключение сделано для двух авиакомпаний — «Аэрофлота» и Mahan Air.

«С 00:00 часов 28 февраля вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы с территории РФ на территорию Исламской Республики Иран и в обратном направлении. Запрет не распространяется на авиакомпании «Аэрофлот» и Mahan Air», — рассказал собеседник РБК.

В ведомстве уточнили, что принимать и отправлять самолеты на иранском направлении будет «строго» терминал F московского аэропорта Шереметьево.

Кроме того, изменились ограничения на полеты в Южную Корею. Ранее 26 февраля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что летать в Южную Корею с 1 марта смогут только самолеты «Аэрофлота» и его чартерной дочерней компании «Аврора». В авиакомпании S7, которая выполняет рейсы в Южную Корею, запрет расценили как грубое нарушение конкуренции.