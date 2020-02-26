Вирус из Китая , 26 фев, 16:36
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Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
Объявленные ранее ограничительные меры на границе России, действие которых должно было прекратиться 1 марта, будет продлены на месяц до 1 апреля 2020 года
Авиасообщение между Россией и Южной Кореей будет ограничено с 1 марта, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает корреспондент РБК.
Исключение сделают для «Аэрофлота» и его чартерной дочерней компании «Аврора», они будет летать в Корею до тех пор, пока из страны не вывезут россиян.
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