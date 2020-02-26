Голикова объявила о приостановке выдачи виз гражданам Ирана

Россия с 28 февраля вводит запрет на выдачу виз гражданам Ирана из-за роста числа заразившихся коронавирусом в этой стране. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает корреспондент РБК.

Исключение составляют деловые и гуманитарные визы.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не ездить в Иран, а также Италию и Южную Корею, из-за риска инфицирования коронавирусной инфекцией.

Материал дополняется