Вирус из Китая , 26 фев, 16:44
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Голикова объявила о приостановке выдачи виз гражданам Ирана
Россия с 28 февраля вводит запрет на выдачу виз гражданам Ирана из-за роста числа заразившихся коронавирусом в этой стране. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает корреспондент РБК.
Исключение составляют деловые и гуманитарные визы.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не ездить в Иран, а также Италию и Южную Корею, из-за риска инфицирования коронавирусной инфекцией.
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