МИД рекомендовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран по ночам

Решение о переносе времени вылета касается только полетов в столицу Ирана и было принято утром 11 января, сразу после того как власти этой страны признали вину в крушении лайнера Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране, рассказали два собеседника РБК. Катастрофа произошла 8 января, спустя несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. На борту было 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Сначала власти Ирана объяснили крушение технической неисправностью лайнера и только через три дня заявили, что самолет был непреднамеренно сбит ракетой, так как пролетал над военным объектом на фоне повышенной боевой готовности иранских средств ПВО.
В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, уничтожив иранского генерала Касема Сулеймани, возглавлявшего элитное подразделение Корпуса стражей исламской революции. В ответ Иран нанес ракетные удары по военным объектам в Ираке, где находились американские военные.
«С точки зрения алгоритмов работы расчетов ПВО (противовоздушной обороны) никакой разницы между днем и ночью не существует: обнаружение целей происходит с помощью радиолокаторов за пределами видимости», — отметил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Но США практикуют нанесение ракетно-бомбовых ударов по различным объектам чаще в ночное время, что создает для расчетов повышенную психологическую нагрузку и повышает риск ошибки, указывает он.
Скорее всего, рекомендации авиационных властей Ирана и российского МИДа ориентированы не на ракетные, а на зенитно-артиллерийские комплексы, которые также используются иранскими военными в районе аэропорта, говорит главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Они не имеют радиолокатора и работают на малой дальности, объяснил эксперт.
«У иранской армии на вооружении несколько тысяч зенитно-артиллерийских комплексов, начиная от советских ЗУ-23 и британских «Бофорсов» и заканчивая 57-миллиметровыми китайскими установками, которые созданы на базе старых советских. Они ориентируются только на оптику — работают по видеоизображению», — сказал Мураховский. По его словам, такими комплексами можно сбить самолет при взлете или посадке.
После трагедии c украинским самолетом Росавиация выпустила рекомендации не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака и над Персидским и Оманским заливами, полеты в Тегеран ведомство не запрещало. Над Ираном и Ираком проходят маршруты популярных рейсов «Аэрофлота», S7, «Победы», «Уральских авиалиний», Utair и Azur Air, в том числе в Дубай и Абу-Даби. Затем появилась вторая телеграмма — в ней ведомство советовало уделять внимание профессионализму пилотов, учитывать возможность отклонения от курса, изучать аварийные процедуры и постоянно прослушивать аварийную частоту. В телеграмме указывается, что меры необходимо принять в связи с активными военными действиями в регионе.
Вскоре после того как Росавиация разослала рекомендации, авиакомпании заявили, что разрабатывают альтернативные маршруты. Маршруты авиакомпании «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга, Уфы, Новосибирска и Челябинска в Дубай будут следовать через территорию Афганистана и Пакистана. Из Москвы, Сочи и Краснодара траектория полетов этого перевозчика станет западнее — через Турцию и Саудовскую Аравию. Аналогичными маршрутами с 8 января пользуется и Azur Air. Маршрут из Махачкалы в Джидду (Саудовская Аравия) Utair готова осуществлять через Египет и Кипр. «Аэрофлот» также заявлял о разработке альтернативных маршрутов, но пока, согласно данным портала flightradar24, не пользуется ими.