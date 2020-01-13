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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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МИД рекомендовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран по ночам

МИД рекомендовал «Аэрофлоту» летать в Тегеран только в светлое время суток, после того как в Иране по ошибке сбили украинский Boeing. Для систем ПВО не важно, когда пролетает самолет, но темнота увеличивает риск ошибки
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Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Российский МИД рекомендовал «Аэрофлоту» выполнять рейсы из Москвы в Тегеран и обратно только в светлое время суток. Об этом РБК рассказали два источника, знакомых с решением выдать такую рекомендацию.

Это решение было разработано с учетом позиции Росавиации и авиационных властей Ирана, добавил один из собеседников РБК.

«Аэрофлот», единственная российская авиакомпания, выполняющая полеты в столицу Ирана, начал переносить рейсы в этот город с субботы, 11 января, — с 22:45 на 4 утра 12 января. Согласно данным онлайн-табло Шереметьево (базовый аэропорт «Аэрофлота»), рейсы в Тегеран 14 и 15 января аналогичным образом переносятся на 4 утра. На более позднее время переносится и обратный рейс — с 8:00 на 13:23 мск.

В пресс-службе «Аэрофлота» ранее не комментировали причины переноса рейсов. В понедельник РБК направил повторный запрос в авиакомпанию. РБК отправил запросы в Росавиацию и российский МИД, а также в правительство Ирана.

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Решение о переносе времени вылета касается только полетов в столицу Ирана и было принято утром 11 января, сразу после того как власти этой страны признали вину в крушении лайнера Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране, рассказали два собеседника РБК. Катастрофа произошла 8 января, спустя несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. На борту было 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Сначала власти Ирана объяснили крушение технической неисправностью лайнера и только через три дня заявили, что самолет был непреднамеренно сбит ракетой, так как пролетал над военным объектом на фоне повышенной боевой готовности иранских средств ПВО.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, уничтожив иранского генерала Касема Сулеймани, возглавлявшего элитное подразделение Корпуса стражей исламской революции. В ответ Иран нанес ракетные удары по военным объектам в Ираке, где находились американские военные.

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«С точки зрения алгоритмов работы расчетов ПВО (противовоздушной обороны) никакой разницы между днем и ночью не существует: обнаружение целей происходит с помощью радиолокаторов за пределами видимости», — отметил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Но США практикуют нанесение ракетно-бомбовых ударов по различным объектам чаще в ночное время, что создает для расчетов повышенную психологическую нагрузку и повышает риск ошибки, указывает он.

Скорее всего, рекомендации авиационных властей Ирана и российского МИДа ориентированы не на ракетные, а на зенитно-артиллерийские комплексы, которые также используются иранскими военными в районе аэропорта, говорит главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Они не имеют радиолокатора и работают на малой дальности, объяснил эксперт.

«У иранской армии на вооружении несколько тысяч зенитно-артиллерийских комплексов, начиная от советских ЗУ-23 и британских «Бофорсов» и заканчивая 57-миллиметровыми китайскими установками, которые созданы на базе старых советских. Они ориентируются только на оптику — работают по видеоизображению», — сказал Мураховский. По его словам, такими комплексами можно сбить самолет при взлете или посадке.

После трагедии c украинским самолетом Росавиация выпустила рекомендации не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака и над Персидским и Оманским заливами, полеты в Тегеран ведомство не запрещало. Над Ираном и Ираком проходят маршруты популярных рейсов «Аэрофлота», S7, «Победы», «Уральских авиалиний», Utair и Azur Air, в том числе в Дубай и Абу-Даби. Затем появилась вторая телеграмма — в ней ведомство советовало уделять внимание профессионализму пилотов, учитывать возможность отклонения от курса, изучать аварийные процедуры и постоянно прослушивать аварийную частоту. В телеграмме указывается, что меры необходимо принять в связи с активными военными действиями в регионе.

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Вскоре после того как Росавиация разослала рекомендации, авиакомпании заявили, что разрабатывают альтернативные маршруты. Маршруты авиакомпании «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга, Уфы, Новосибирска и Челябинска в Дубай будут следовать через территорию Афганистана и Пакистана. Из Москвы, Сочи и Краснодара траектория полетов этого перевозчика станет западнее — через Турцию и Саудовскую Аравию. Аналогичными маршрутами с 8 января пользуется и Azur Air. Маршрут из Махачкалы в Джидду (Саудовская Аравия) Utair готова осуществлять через Египет и Кипр. «Аэрофлот» также заявлял о разработке альтернативных маршрутов, но пока, согласно данным портала flightradar24, не пользуется ими.

Авторы: Мария Кокорева, Инна Сидоркова
При участии: Полина Химшиашвили
Теги: Иран, «Аэрофлот»
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