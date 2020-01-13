МИД рекомендовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран по ночам

МИД рекомендовал «Аэрофлоту» летать в Тегеран только в светлое время суток, после того как в Иране по ошибке сбили украинский Boeing. Для систем ПВО не важно, когда пролетает самолет, но темнота увеличивает риск ошибки

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Российский МИД рекомендовал «Аэрофлоту» выполнять рейсы из Москвы в Тегеран и обратно только в светлое время суток. Об этом РБК рассказали два источника, знакомых с решением выдать такую рекомендацию.

Это решение было разработано с учетом позиции Росавиации и авиационных властей Ирана, добавил один из собеседников РБК.

«Аэрофлот», единственная российская авиакомпания, выполняющая полеты в столицу Ирана, начал переносить рейсы в этот город с субботы, 11 января, — с 22:45 на 4 утра 12 января. Согласно данным онлайн-табло Шереметьево (базовый аэропорт «Аэрофлота»), рейсы в Тегеран 14 и 15 января аналогичным образом переносятся на 4 утра. На более позднее время переносится и обратный рейс — с 8:00 на 13:23 мск.

В пресс-службе «Аэрофлота» ранее не комментировали причины переноса рейсов. В понедельник РБК направил повторный запрос в авиакомпанию. РБК отправил запросы в Росавиацию и российский МИД, а также в правительство Ирана.