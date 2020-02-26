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S7 назвала грубым нарушением конкуренции запрет на полеты в Южную Корею

В S7 заявили, что не видят логических оснований для решения российских властей закрыть полеты в Сеул для всех авиакомпаний, кроме «Аэрофлота» и его «дочки»
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Антон Еремин (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Ограничение авиасообщения с Южной Кореей, которое власти вводят с 1 марта для борьбы с распространением коронавируса, является «грубым нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок». Об этом говорится в сообщении S7, поступившем в РБК.

«Мы не видим логических обоснований такого решения», — заявил гендиректор S7 Group Антон Еремин.

В среду, 26 февраля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в целях предотвращения завоза в Россию коронавирусной инфекции COVID-19 решено ограничить авиасообщение с Южной Кореей. За последние несколько дней число выявленных носителей вызывающего болезнь коронавируса в Южной Корее резко выросло, только 26 февраля было зарегистрировано 115 новых случаев заражения, общее число заболевших составило 1261, 12 человек умерли.

Сейчас в Южную Корею регулярно совершают рейсы четыре российские авиакомпании — «Аэрофлот», «Аврора», S7 и «Якутия». С 1 марта, по словам Голиковой, продолжить полеты смогут только две — «Аэрофлот» и его дальневосточная «дочка» «Аврора».

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«Аврора» будет работать в режиме чартера вплоть до вывоза всех наших граждан с территории Южной Кореи. «Аэрофлот» будет летать в Москву, и граждане, прилетающие из Южной Кореи, также будут проходить через терминал F аэропорта Шереметьево», — рассказала вице-премьер.

«Фактически запрет на полеты в Южную Корею любым авиакомпаниям, кроме «Аэрофлота» и «Авроры», означает вывод с линии одного из ключевых игроков — S7 Airlines. Такой запрет коснется 90% емкостей конкурентов «Аэрофлота» и при этом не затронет саму группу «Аэрофлот», — сказал Еремин. Он отметил, что S7 — так же как и «Аврора» — выполняет полеты в Сеул из Владивостока, однако, в отличие от «дочки» «Аэрофлота», не сможет их продолжить.

«Мы действительно не понимаем, чем пассажиры S7 Airlines отличаются от пассажиров «Авроры», — отметил Еремин.

Кроме Владивостока S7 выполняет рейсы в Сеул из Новосибирска (до четырех рейсов в неделю) и Иркутска (до трех рейсов в неделю).

С 1 февраля Россия ограничила регулярными рейсами «Аэрофлота» авиасообщение с Китаем. При этом сначала российским авиакомпаниям разрешалось выполнять чартерные рейсы, однако 14 февраля вступил в силу запрет на них. При этом рейсы из Пекина, Шанхая, Гонконга и Гуанчжоу принимаются только в терминале F аэропорта Шереметьево.

Авторы: Мария Кокорева, Евгений Калюков
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Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
Общество
Россия прекратила чартерное авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
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