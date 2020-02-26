S7 назвала грубым нарушением конкуренции запрет на полеты в Южную Корею

В S7 заявили, что не видят логических оснований для решения российских властей закрыть полеты в Сеул для всех авиакомпаний, кроме «Аэрофлота» и его «дочки»

Антон Еремин (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Ограничение авиасообщения с Южной Кореей, которое власти вводят с 1 марта для борьбы с распространением коронавируса, является «грубым нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок». Об этом говорится в сообщении S7, поступившем в РБК.

«Мы не видим логических обоснований такого решения», — заявил гендиректор S7 Group Антон Еремин.

В среду, 26 февраля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в целях предотвращения завоза в Россию коронавирусной инфекции COVID-19 решено ограничить авиасообщение с Южной Кореей. За последние несколько дней число выявленных носителей вызывающего болезнь коронавируса в Южной Корее резко выросло, только 26 февраля было зарегистрировано 115 новых случаев заражения, общее число заболевших составило 1261, 12 человек умерли.

Сейчас в Южную Корею регулярно совершают рейсы четыре российские авиакомпании — «Аэрофлот», «Аврора», S7 и «Якутия». С 1 марта, по словам Голиковой, продолжить полеты смогут только две — «Аэрофлот» и его дальневосточная «дочка» «Аврора».