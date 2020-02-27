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Минюст после критики Мишустина пообещал изменить размер дорожных штрафов

В проекте нового КоАП, обнародованном ведомством в конце января, пересмотрят часть, которая предусматривает повышение штрафов за нарушение ПДД. Идею увеличения штрафных сумм критиковали премьер-министр и «Единая Россия»
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Резкое увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения, предусмотренное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), не отвечает запросам общества. Об этом заявил замминистра юстиции Денис Новак, передает «РИА Новости».

По словам замглавы Минюста, проект в этой части будет пересмотрен. Он также напомнил, что предложения по блоку, который касается нарушений правил дорожного движения, готовило МВД, при этом целью было снижение смертности на дорогах.

Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов
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Новак также указал, что главная цель нового проекта КоАП не фискальная, а заключается в обеспечении безопасности жизни граждан и повышении качества жизни. Он также добавил, что по части безопасности дорожного движения требуется комплексный подход.

Как пишет «Коммерсантъ», для доработки проекта кодекса Минюст попросил сдвинуть с марта на май сроки внесения документа в правительство. Соответствующее обращение направили в кабмин, но пока на него не отреагировали, отмечает газета. За это время Минюст намерен сократить количество составов правонарушений. В существующем КоАП их 1803, в новой редакции — 1666, однако, по словам Новака, планируется более радикальное сокращение.

В Минюсте назвали МВД автором предложений о повышении штрафов
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30 января на портале нормативных правовых актов был опубликован новый проект КоАП, подготовленный Минюстом. В нем предлагается ужесточить наказания для нарушителей ПДД. Так, за превышение скорости на 20–40 км/ч штраф возрастет с 500 до 3 тыс. руб., а на 40–60 км/ч — до 4 тыс. вместо 1–1,5 тыс. руб. Позднее ведомство сообщило, что положения об увеличении сумм штрафов отражают предложения МВД.

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал проект, навав предложенные санкции «непосильными». Кроме того, изменения не поддержали в Госдуме и «Единой России».

Автор: Юлия Выродова
Теги: штрафы, превышение скорости, Минюст, КоАП
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