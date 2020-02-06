Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов

По словам главы правительства, власти России еще не добились такого повышения доходов населения, чтобы можно было «настолько увеличивать штрафы»

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Глава правительства Михаил Мишустин раскритиковал предложенный Минюстом проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Документ предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако премьер назвал предложенные санкции «непосильными», передает корреспондент РБК.

«При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тыс. руб. Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы», — сказал Мишустин на заседании правительства.

Премьер-министр отметил, что подобные предложения необходимо рассматривать с учетом уровня платежеспособности населения, а не просто кратно увеличивать размеры штрафов.

«Работа правительства — это решение проблем людей, а не формализм. Мне кажется, что именно мнение граждан в этом смысле главный индикатор нашей деятельности», — подчеркнул Мишустин.