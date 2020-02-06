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Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов

По словам главы правительства, власти России еще не добились такого повышения доходов населения, чтобы можно было «настолько увеличивать штрафы»
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Глава правительства Михаил Мишустин раскритиковал предложенный Минюстом проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Документ предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако премьер назвал предложенные санкции «непосильными», передает корреспондент РБК.

«При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тыс. руб. Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы», — сказал Мишустин на заседании правительства.

Премьер-министр отметил, что подобные предложения необходимо рассматривать с учетом уровня платежеспособности населения, а не просто кратно увеличивать размеры штрафов.

«Работа правительства — это решение проблем людей, а не формализм. Мне кажется, что именно мнение граждан в этом смысле главный индикатор нашей деятельности», — подчеркнул Мишустин.

Турчак заявил о неподдержке «Единой Россией» «репрессивного» проекта КоАП
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Подготовленный Минюстом проект КоАП был опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов 30 января. Он предусматривает множество новелл, в том числе ужесточение наказаний для нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Так, например, за превышение скорости на 20–40 км/ч штраф повышается с 500 до 3 тыс. руб., на 40–60 км/ч — до 4 тыс. руб. вместо нынешних 1–1,5 тыс. руб. При этом повторное превышение скорости на 40–60 км/ч грозит штрафом в размере 10 тыс. руб. и лишением прав на год.

31 января секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия не поддержит проект кодекса в представленном виде, так как он предусматривает преимущественно ужесточение репрессивных механизмов, что противоречит предложениям, изложенным в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию.

После этого Минюст заявил, что включенные в проект КоАП положения о повышении штрафов отражают «предложения МВД».

Авторы: Юлия Старостина, Евгений Калюков
Теги: Михаил Мишустин
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